Meteo: caldo anomalo meno intenso 18 e 19 maggio. Poi più di 30 gradi

L’Anticiclone Nord-Africano continuerà a occupare l’Italia per tutta la settimana, con parziale e temporaneo indebolimento solo tra mercoledì 18 e giovedì 19 maggio. Ci attendono quindi tutte giornate piene di sole, con appena qualche breve temporale pomeridiano, più che altro sui rilievi, e caldo fuori stagione. Le temperature massime infatti faranno registrare valori ben oltre la norma, anche 6-8 gradi superiori alle medie stagionali, e anche le nottate saranno piuttosto calde con temperature minime diffusamente superiori ai 15 gradi e in qualche caso vicine ai 20 gradi.

Dal punto di vista delle piogge, la modesta instabilità residua riguarderà soprattutto i settori di montagna: nelle ore pomeridiane e di prima serata, si svilupperanno isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennino. Una breve fase più instabile è attesa per mercoledì, dopodiché l’alta pressione dovrebbe tornare a inibire con forza la formazione delle piogge.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 maggio

Al mattino un po’ di nuvole sulle Venezie, con isolati rovesci sui rilievi del Veneto; bello altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità lungo le coste tirreniche e sui rilievi della Penisola: isolati rovesci o temporali su Alpi e Dorsale Appenninica. Temperature massime in temporaneo calo al Nordest e regioni adriatiche, comunque ancora ovunque al di sopra della norma. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 19 maggio

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola innocua in più sulle zone alpine. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi, dove sono possibili degli isolati rovesci o temporali, sempre tanto sole nel resto d’Italia. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, comunque al di sopra della norma.