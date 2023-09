Meteo: caldo anomalo a inizio ottobre, anche in montagna. Si profila solo una breve pausa

Il mese di ottobre esordirà con tempo soleggiato e clima estivo per la presenza dell’alta pressione africana e con un caldo anomalo. L’anomalia termica determinata dall’afflusso di una massa d’aria sub-tropicale avrà caratteristiche di eccezionalità in diversi Paesi dell’Europa occidentale e centrale: in Francia in particolare tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre potrebbero essere stabiliti dei record di caldo, con valori fino a 10/12 gradi oltre al media.

Le ultime proiezioni modellistiche a nostra disposizione, infatti, suggeriscono una persistenza del campo anticiclonico sull’Italia e su buona parte dell’Europa centro-meridionale almeno fino al prossimo fine settimana, con una pausa tra mercoledì 4 e giovedì 5, quando si conferma un temporaneo cedimento in corrispondenza delle nostre regioni settentrionali, lambite dalla coda di una perturbazione atlantica in transito Oltralpe che potrebbe portare alcune precipitazioni nelle Alpi e nelle regioni di Nord-Est, anche sotto forma di temporali. Per il resto, non sembra possano esserci precipitazioni significative probabilmente almeno fino al prossimo fine settimana.

Il caldo anomalo non risparmia nemmeno le Alpi: zero termico su livelli fuori scala

Caldo eccezionale anche in montagna, con lo zero termico che nelle Alpi si manterrà compreso tra i 4000 e i 4500 metri, salvo un temporaneo abbassamento nella parte centrale della settimana: un livello che sarebbe fuori scala anche in piena estate.