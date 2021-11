Meteo, 30 novembre breve tregua: dal 1 dicembre nuova fase di maltempo

Nella giornata di martedì 30 novembre avremo ancora un po’ di nuvole e qualche pioggia residua al Sud, specie a inizio giornata, ma con tendenza ad un miglioramento meteo. Per la giornata del 30 novembre la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla su settori di Campania, Calabria, Abruzzo e in Sardegna. Nel resto d’Italia la giornata sarà prevalentemente soleggiata: si stanno infatti gradualmente smorzando le fredde correnti di origine artica che negli ultimi giorni hanno spazzato la nostra Penisola.

La tregua però durerà poco, perché già per mercoledì 1 dicembre è l’avanguardia di un’altra perturbazione (la numero 1 del mese) che porterà sull’Italia correnti più miti ma anche più umide, le quali poi tra giovedì 2 e venerdì 3 porteranno diffuso maltempo, soprattutto al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 30 novembre

In mattinata un po’ di nuvole su Molise, Sud e Isole Maggiori, con piogge deboli e isolate su Puglia, Calabria e Sicilia e qualche debole nevicata sui rilievi di queste regioni oltre 1000 metri; nel resto d’Italia tempo in generale bello. Nel pomeriggio bel tempo quasi dappertutto, con ampie schiarite anche in Molise, Sud e Isole.

Giornata ancora piuttosto fredda, nonostante un leggero rialzo termico che interesserà gran parte del Centro-Nord. Ancora ventoso al Sud e Isole per intensi venti di Maestrale.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 dicembre

Nubi in aumento, specie al Nord, versante tirrenico e Isole. Già al mattino qualche debole pioggia su Toscana, Lazio e Sardegna. Tra pomeriggio e sera piogge sparse su Piemonte, Levante Ligure, regioni tirreniche e Sardegna, con nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 900-1000 metri.

Temperature, minime e massime, quasi dappertutto in aumento.