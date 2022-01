Meteo Befana, aria più fredda in arrivo sull'Italia: la tendenza

L’attuale tendenza mostra un possibile graduale cedimento dell’alta pressione nella prima parte della prossima settimana a partire dalle regioni settentrionali, seguito dal probabile transito della prima perturbazione di gennaio durante il giorno 5 e il successivo sensibile calo termico che interesserà tutta l’Italia entro la Befana. Dopo il caldo anomalo di inizio anno, si andrà dunque incontro ad un ridimensionamento delle temperature.

Dal 5 gennaio si cambia registro meteo: più freddo per la Befana

Martedì 4 gennaio le nuvole tenderanno ad aumentare al Nord con basso rischio di nebbia. Qualche schiarita resisterà sulle Alpi. Nel corso del giorno qualche pioggia sarà possibile sulla Liguria centro-orientale e sull’Appennino ligure, sulla Venezia Giulia, in serata anche su ovest Lombardia e Friuli. Nuvolosità variabile alternata a schiarite al Centro-sud con nubi più compatte nel nord della Toscana dove sarà possibile qualche debole pioggia. Temperature massime in lieve diminuzione al Nordovest e sulle Alpi, in lieve aumento nelle zone più soleggiate del Centrosud. Possibili punte massime di 18-20 gradi su Calabria e Isole. Venti meridionali in rinforzo su Ligure, Mare di Sardegna e Tirreno.

Mercoledì 5 gennaio arriverà una nuova perturbazione sull’Italia: si dovrebbe trattare di un sistema perturbato di debole intensità che porterà nuvole alcune precipitazioni al Nord, Toscana e Sardegna. Rischio di pioggia su est Lombardia e Nordest, Toscana settentrionale e settori ovest della Sardegna. Al mattino neve debole sulle Alpi orientali fino a quote intorno ai 1000 metri. Andrà meglio nel resto del Centro-sud con prevalenza di sole soprattutto al Sud e in Sicilia. Temperature in calo al Nord, Toscana e Sardegna in temporaneo e ulteriore rialzo invece sul resto del Centro-sud e sull’alto Adriatico per effetto di venti meridionali in rinforzo.

Si attiveranno poi venti più freddi settentrionali che nella giornata della Befana determineranno un sensibile calo delle temperature dopo il caldo anomalo di questi giorni. La perturbazione raggiungerà il Centro-sud portando nuvole ma scarse precipitazioni. Al Nord la situazione andrà migliorando con il ritorno di un po’ di sole.