Meteo, l'autunno alza la voce con pioggia e calo termico: ecco le zone coinvolte da giovedì 21 settembre

La perturbazione numero 5 di settembre è in atto sull’Italia, con un peggioramento del tempo su molte regioni del Centro-Nord e sta favorendo anche un calo delle temperature in gran parte d’Italia; nonostante ciò al Sud insiste un caldo decisamente anomalo per questo periodo con temperature ancora una volta vicine alla soglia dei 35 gradi.

Per venerdì 22 settembre si conferma poi l’arrivo di una intensa perturbazione di origine atlantica, che determinerà una fase instabile e piovosa dapprima più che altro al Centro-Nord e in seguito, nel corso del fine settimana, soprattutto al Centro e al Sud, favorendo tra l’altro un generale calo delle temperature che metterà fine ovunque alla fase di caldo anomalo. Entro domenica, specialmente al Sud, sarà netto e sensibile il passaggio da una condizione pienamente estiva a un clima decisamente autunnale.

Le previsioni meteo per giovedì 21 settembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, con piogge sparse e intermittenti possibili su quasi tutte le regioni, specialmente in Liguria, Piemonte e in prossimità dei rilievi. Nuvolosità più irregolare altrove con solo qualche parziale schiarita; tempo instabile con rovesci e temporali possibili sulle regioni centrali, e in Campania, Basilicata e nord della Puglia. Temperature massime in calo al Nord e regioni tirreniche, in rialzo in Sardegna. Venti meridionali per lo più deboli, ma in progressivo rinforzo.

Le previsioni meteo per venerdì 22 settembre

Venerdì nuovo peggioramento con cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e rischio di piogge anche insistenti soprattutto in prossimità dei rilievi tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Alternanza tra sole e nuvole al Centro e Sardegna, con piogge e temporali su Toscana, Umbria, Marche e zone appenniniche di Lazio e Abruzzo. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud.

Temperature massime in calo al Nord e nelle regioni tirreniche, in aumento al Sud con ancora punte di 35 gradi. Giornata ventosa per venti meridionali.