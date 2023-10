Meteo, autunno non pervenuto. Dal 6 ottobre nuovo rialzo termico

Autunno non pervenuto in questa prima decade di ottobre: l’estate mantiene ancora il pieno controllo della scena meteorologica italiana, con sole, tempo stabile e caldo anomalo. Determinante è l’azione dell’anticiclone nord africano il quale, nella parte finale di questa settimana, tornerà a gonfiarsi verso l’Europa occidentale e centrale, investendo direttamente anche il nostro Paese dove registreremo un ulteriore aumento delle temperature.

L’aria eccezionalmente calda ad esso associata causerà nel weekend un’anomalia termica da record, fino a 12-14 gradi in più rispetto alla norma tra Francia e Isole britanniche. In Italia le temperature saranno oltre la norma sia di giorno che di notte: i valori minimi resteranno in generale oltre i 15 gradi (a quote di pianura) mentre quelli massimi si spingeranno verso la soglia dei 30 gradi, con l’anomalia più marcata al Centro-Nord e sulla Sardegna. Caldo eccezionale anche in montagna, con lo zero oltre i 4000 metri. Una situazione, quella appena descritta, che sull’Italia non subirà modifiche sostanziali almeno fino a metà della prossima settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 6 ottobre

Giornata in prevalenza soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare il passaggio di estese velature nella mattinata e modesti annuvolamenti pomeridiani nelle zone appenniniche, più densi e associati a isolati piovaschi sull’Appennino calabro-lucano.

Temperature senza grandi variazioni: valori massimi pomeridiani fin verso i 28-29 gradi nelle regioni tirreniche, su Puglia, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in generale debole, salvo locali rinforzi dei venti settentrionali sul mare Adriatico e nel Canale d’Otranto. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 7 ottobre

Tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con una prevalenza di cieli sereni. All’alba foschie dense e locali banchi di nebbia in val padana. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti lungo l’Appennino meridionale e nelle zone interne delle Isole.

Caldo anomalo, con temperature in aumento al Nord, in lieve temporanea flessione al Sud e sulla Sicilia. Massime fino a 29-30 gradi sulle regioni settentrionali, su Toscana, Lazio e Sardegna. Le minime all’alba difficilmente scenderanno sotto i 14-15 gradi. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.