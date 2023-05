Il ciclone mediterraneo che sta interessando in queste ore il nostro Paese, nella giornata di mercoledì 17 maggio si attenuerà per poi sparire entro giovedì 18: tuttavia localmente nella parte centrale della settimana persisterà una massa d’aria umida e un po’ instabile. L'alta pressio, duqnue, continuerà a restare lontana dal nostro Paese ancora per diversi giorni.

Tendenza meteo: atmosfera instabile sull'Italia anche dal 18 maggio ma con fenomeni meno intensi

Giovedì 18 maggio una maggiore probabilità di piogge e di qualche temporale riguarderà le Marche, il Lazio e l’Abruzzo. I venti si attenueranno su tutte le regioni. Le temperature non subiranno grandi variazioni, resteranno leggermente sotto le medie in particolare al Centro-nord. Venerdì sarà possibile un peggioramento del tempo sulla Sardegna per effetto di una circolazione di bassa pressione in sviluppo sul Nord-Africa, possibile anche qualche pioggia sull’estremo Nordovest del Paese, in particolare lungo le Alpi.