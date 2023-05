Meteo, atmosfera instabile: lunedì 8 piogge e temporali in molte regioni

Lunedì 8 l'instabilità coinvolgerà, oltre che il Nord, in parte anche il Centro-Sud, con rischio di rovesci e temporali localmente intensi.

Comincia infatti una fase piuttosto dinamica nell’area mediterranea e sull’Italia, a causa della sostanziale assenza di una struttura di alta pressione che favorirà il transito di alcune perturbazioni seguite da afflussi di aria più fresca di origine nord atlantica, con conseguenti condizioni di tempo variabile, molto instabile e via via più fresco.

La perturbazione n.1 di maggio che sta interessando le regioni settentrionali tenderà ad allontanarsi gradualmente lasciando ancora un po’ di instabilità a inizio settimana. Nel frattempo una seconda perturbazione (la n.2) di origine nord africana porterà delle piogge sulle Isole, al Sud e parte del Centro, allontanandosi poi gradualmente nella seconda parte della giornata di martedì 9 quando un terzo e più intenso sistema nuvoloso atlantico raggiungerà il Nord-Ovest estendendo i suoi effetti anche al resto del Nord e al Centro-Sud entro mercoledì 10.

Il vortice depressionario che si formerà successivamente a ridosso della nostra penisola, contribuirà a mantenere condizioni di instabilità nel resto della settimana.

Per quel che riguarda le temperature, se fino a lunedì, nonostante un primo ridimensionamento, i valori resteranno ancora relativamente miti, da martedì subiranno un più sensibile calo scendendo anche al di sotto della media.

Le previsioni meteo per lunedì 8

Tempo a tratti instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte d’Italia. Possibili piogge e temporali a carattere sparso e intermittente nel corso della giornata su Alpi, pianura padana centro-occidentale, Appennini, zone interne del Centro-Sud, settore del medio-basso Tirreno, basso Ionio e Isole. Temperature massime in generale diminuzione, con valori vicini alla norma. Venti deboli o localmente moderati.

Le previsioni meteo per martedì 9

Altra giornata in prevalenza nuvolosa, ma con aperture ampie soprattutto al Centro, in Emilia Romagna e in Sardegna. Qualche pioggia o rovescio possibile su Alpi e vicina pianura piemontese; piogge anche in Calabria, Sicilia e molto sporadicamente anche sull’Appennino centro-meridionale, ma in esaurimento alla sera. Fra tardo pomeriggio e sera sensibile peggioramento al Nord-Ovest.

Temperature massime in leggero rialzo al Centro e in Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove. Ventoso fra basso Ionio e Canale di Sicilia.