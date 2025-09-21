Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre

A metà settimana, la perturbazione giunta lunedì al Nord si muoverà lentamente verso le regioni centro-meridionali e in seguito determinerà la formazione di una circolazione di bassa pressione che stazionerà per alcuni giorni nei pressi del Centro-nord. L’aria fresca che segue la perturbazione determinerà un sensibile calo termico a partire dalla Sardegna e dal Nordovest: le temperature a metà settimana saranno anche al di sotto della norma per ciò che riguarda soprattutto il Centro-nord.

Tendenza meteo: settimana instabile, autunnale e fresca

Mercoledì una circolazione di aria molto fresca e instabile si sposterà sopra il Nord Italia. Al mattino qualche rovescio sarà più probabile su Sicilia occidentale, regioni di Nordest e Alpi occidentali. Rovesci isolati al Centro e in Romagna. Durante il pomeriggio, rischio di rovesci e possibili temporali sulle regioni centrali adriatiche e sul nord della Puglia. Qualche rovescio si potrà sviluppare anche in Campania ed Umbria.

Al Nord tempo ancora instabile sull’estremo Nordest. Rovesci e temporali a carattere isolato saranno più probabili su Emilia-Romagna, Piemonte centro meridionale ed entroterra ligure. Sulle Alpi potrà cadere la prima neve di stagione sotto i 2000 metri. Temperature in calo ulteriore al Centro-nord, in particolare sul Nordovest, dove il clima risulterà piuttosto fresco. Vento teso di Libeccio sul basso Mar ligure.

Giovedì locali condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali con rovesci isolati più probabili su alto Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Alpi orientali e nord della Toscana. Temperature in calo nei valori minimi sulle regioni del Centro-nord.



Per l’ultima parte della settimana gli aggiornamenti a nostra disposizione indicano che avremo una situazione meteorologia ancora piuttosto dinamica con occasione per altre fasi instabili in particolare al Nord ma, tra venerdì e sabato, possibili anche al Centro, sulla Sicilia e sulle estreme regioni meridionali.