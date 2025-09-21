FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenz...

Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre

Netto cambio di scenario: dal caldo anomalo a un clima autunnale con temperature sotto le medie e neve sulle Alpi. Nuove fasi instabili. La tendenza meteo dal 24 settembre
Tendenza21 Settembre 2025 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it
Tendenza21 Settembre 2025 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it

A metà settimana, la perturbazione giunta lunedì al Nord si muoverà lentamente verso le regioni centro-meridionali e in seguito determinerà la formazione di una circolazione di bassa pressione che stazionerà per alcuni giorni nei pressi del Centro-nord. L’aria fresca che segue la perturbazione determinerà un sensibile calo termico a partire dalla Sardegna e dal Nordovest: le temperature a metà settimana saranno anche al di sotto della norma per ciò che riguarda soprattutto il Centro-nord.

Tendenza meteo: settimana instabile, autunnale e fresca

Mercoledì una circolazione di aria molto fresca e instabile si sposterà sopra il Nord Italia. Al mattino qualche rovescio sarà più probabile su Sicilia occidentale, regioni di Nordest e Alpi occidentali. Rovesci isolati al Centro e in Romagna. Durante il pomeriggio, rischio di rovesci e possibili temporali sulle regioni centrali adriatiche e sul nord della Puglia. Qualche rovescio si potrà sviluppare anche in Campania ed Umbria.
Al Nord tempo ancora instabile sull’estremo Nordest.  Rovesci e temporali a carattere isolato saranno più probabili su Emilia-Romagna, Piemonte centro meridionale ed entroterra ligure.  Sulle Alpi potrà cadere la prima neve di stagione sotto i 2000 metri.  Temperature in calo ulteriore al Centro-nord, in particolare sul Nordovest, dove il clima risulterà piuttosto fresco.  Vento teso di Libeccio sul basso Mar ligure.
Giovedì locali condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali con rovesci isolati più probabili su alto Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Alpi orientali e nord della Toscana. Temperature in calo nei valori minimi sulle regioni del Centro-nord.

Per l’ultima parte della settimana gli aggiornamenti a nostra disposizione indicano che avremo una situazione meteorologia ancora piuttosto dinamica con occasione per altre fasi instabili in particolare al Nord ma, tra venerdì e sabato, possibili anche al Centro, sulla Sicilia e sulle estreme regioni meridionali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, dall'estate all'autunno in poche ore: brusco calo termico in vista
    Tendenza20 Settembre 2025

    Meteo, dall'estate all'autunno in poche ore: brusco calo termico in vista

    Tra lunedì e mercoledì temperature in picchiata dopo il caldo anomalo: valori anche sotto la norma al Nord e in Sardegna. La tendenza meteo dal 23 settembre
  • Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
    Tendenza19 Settembre 2025

    Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22

    Da lunedì 22 settembre arriva un'intensa perturbazione: porterà maltempo in molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza
  • Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
    Tendenza18 Settembre 2025

    Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove

    Da domenica 21 l'anticiclone inizia a dare segni di cedimento fino all'arrivo di una perturbazione che a inizio settimana porterà forti temporali
  • Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
    Tendenza17 Settembre 2025

    Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge

    La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dall'estate all'autunno in poche ore: brusco calo termico in vista
Tendenza20 Settembre 2025
Meteo, dall'estate all'autunno in poche ore: brusco calo termico in vista
Tra lunedì e mercoledì temperature in picchiata dopo il caldo anomalo: valori anche sotto la norma al Nord e in Sardegna. La tendenza meteo dal 23 settembre
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Tendenza19 Settembre 2025
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Da lunedì 22 settembre arriva un'intensa perturbazione: porterà maltempo in molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Tendenza18 Settembre 2025
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Da domenica 21 l'anticiclone inizia a dare segni di cedimento fino all'arrivo di una perturbazione che a inizio settimana porterà forti temporali
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 21 Settembre ore 13:41

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154