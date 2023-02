Meteo, aria gelida in arrivo sull'Italia dal 5 febbraio

Da domenica 5 febbraio tornano condizioni invernali sull’Italia per l’arrivo sul nostro Paese di aria fredda artica, responsabile di un brusco calo termico. Per gran parte della settimana dovremo fare i conti con temperature ben al di sotto della norma, forti venti e occasione per qualche nevicata a bassa quota. Inoltre l’aria fredda, una volta raggiunto il Mediterraneo, darà luogo alla formazione di un vortice di bassa pressione in prossimità delle Baleari, (perturbazione numero 3 del mese), richiamando freddi e intensi venti orientali sull’Italia e portando una fase di forte maltempo lunedì in Sardegna e martedì in Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 5 febbraio

Domenica venti in attenuazione al Nord, mentre forti venti di Tramontana investiranno il Centro-Sud, determinando un deciso calo termico. Al mattino cielo nuvoloso lungo tutto il versate adriatico, con deboli nevicate sui rilievi abruzzesi e nell’immediato entroterra in Puglia e alta Calabria. Sereno o poco nuvoloso altrove; entro sera nuvole in deciso aumento anche al Nord, con nevicate da 600 metri sulle Alpi occidentali e nel Cuneese, piogge in Liguria e Sardegna, con forti rovesci nell’isola nella notte. Temperature massime in brusca diminuzione ovunque, anche di 8/10 gradi al Nordovest e al Sud. Molto mossi o agitati il medio Adriatico e i mari meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 6 febbraio

Lunedì nuvole al Nord, regioni adriatiche, Sud Peninsulare e Sardegna: piogge diffuse in Sardegna, con neve oltre 800 metri; qualche nevicata fino a bassa quota su Alpi Occidentali e Appennino Abruzzese e Molisano. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Gelate mattutine diffuse al Nord; temperature massime quasi dappertutto in ulteriore calo.