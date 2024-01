Meteo, aria artica in arrivo: sabato 20 gelo, vento forte e neve a quote collinari

Un fronte freddo seguita da aria artica sta transitando sull'Italia dando il via ad una fase meteo molto fredda e perturbata, con vento forte e nevicate fino a quote collinari. Nella giornata di sabato 20 gennaio avremo maltempo diffuso al Sud e in Sicilia, in Sardegna e sul Centro Italia il tempo sarà in rapido miglioramento, mentre al Nord splenderà il sole. Domenica 21 migliorerà anche nelle regioni meridionali e in tutto il paese la giornata sarà stabile e soleggiata.

Il weekend del 20 e 21 gennaio sarà molto freddo per l’arrivo in queste ore di una massa d’aria di origine polare che ha fatto crollare le temperature al di sotto delle medie stagionali, dopo che in questi ultimi giorni si sono toccate punte anche oltre i 20 gradi al Centro-Sud. Nella notte tra sabato e domenica avremo intense e diffuse gelate nelle regioni settentrionali e nelle zone appenniniche.

Il freddo sarà accentuato inoltre da venti settentrionali che sabato soffieranno forti in Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud. Già nella giornata di domenica, però, vento e freddo pomeridiano saranno già in attenuazione.

Nella prima parte della prossima settimana si conferma infatti il ritorno di un robusto anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale che porterà una diffusa stabilità atmosferica anche sul nostro Paese con temperature in rapido e sensibile aumento fino a registrare nuovamente valori ben oltre la norma: in montagna lo zero termico risalirà fin verso i 3000 metri.

Le previsioni meteo per sabato 20

Prevalenza di sole al Nord e in Toscana. Nel corso della giornata schiarite anche nel resto del Centro e in Sardegna. Nuvolosità diffusa e persistente invece al Sud e in Sicilia. Dal punto di vista delle precipitazioni, al mattino piogge e rovesci tra Abruzzo, basso Lazio, Molise, Sud, Sicilia settentrionale e Sardegna.

Neve in Appennino fino a quote collinari. Nel pomeriggio situazione ancora instabile con piogge sparse e nevicate al Sud e in Sicilia, progressivo miglioramento altrove.

Temperature in sensibile diminuzione, con valori per lo più al di sotto della norma; gelate diffuse al mattino sul Nord Italia. clima freddo e ventoso per forti venti settentrionali su alto Adriatico, Liguria e al Centro-Sud; in particolare soffieranno venti in prevalenza di Grecale (Bora) o Tramontana. Mari molto mossi, localmente agitati.

Le previsioni meteo per domenica 21

Tempo soleggiato in tutta Italia con soltanto qualche velatura in transito al Nord ed una residua ed innocua nuvolosità a carattere irregolare sui settori ionici; altrove cielo sereno. Freddo al mattino con gelate diffuse e intense al Nord e localmente lungo le aree appenniniche del Centro-Sud.

Temperature massime in generale rialzo, si riporteranno su valori invernali in linea con le medie del periodo. Venti settentrionali in attenuazione rispetto al sabato ma ancora moderati o localmente tesi al Centro-Sud. Mari: agitato lo Ionio; mossi o molto mossi i mari del Sud, quelli intorno alla Sardegna e il medio Adriatico; poco mossi il Tirreno settentrionali, il Mar Ligure e l’alto Adriatico.