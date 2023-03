Meteo, aprile al via con tempo stabile ma da domenica cambia tutto

Sabato 1 aprile tempo nel complesso stabile e asciutto, con l’alta pressione che, oltre a tenere lontane le piogge, garantirà temperature ancora al di sopra della norma, con addirittura un po’ di caldo fuori stagione all’estremo Sud. Domenica invece è atteso un marcato cambiamento delle condizioni meteo, perché sull’Italia arriverà una perturbazione (la numero 1 di aprile) che riporterà la pioggia su gran parte d’Italia, fatta eccezione probabilmente per il Nordovest. Questa stessa perturbazione nella giornata di lunedì porterà ancora maltempo soprattutto al Sud e medio versante adriatico, mentre il centro di bassa pressione che la accompagna richiamerà sull’Italia delle correnti fredde che causeranno un brusco e generalizzato calo termico: tornerà quindi un po’ di freddo quasi invernale.

Previsioni meteo per sabato 1 aprile

Sabato giornata tra sole e nuvole al Nordest, medio versante adriatico e Sud, con isolati rovesci e temporali su Venezie, Appennino Marchigiano e Calabria Tirrenica. In generale soleggiato nel resto d’Italia. Temperature: massime in rialzo al Nord, in calo invece in Sardegna: valori ancora insolitamente alti soprattutto in Sicilia. Ventoso sui mari di ponente per venti occidentali.

Previsioni meteo per domenica 2 aprile

Domenica diffuso aumento della nuvolosità nel corso del giorno. Già dal mattino piogge sparse su Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Campania e Sardegna, in estensione tra pomeriggio e sera anche a Venezie e resto del Centro-Sud, con neve su Alpi Orientali e Appennino Centrale oltre 1500-1600 metri. Temperature massime in diffuso calo, più marcato nelle regioni centrali adriatiche e nelle Isole Maggiori.