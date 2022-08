Meteo, apice del caldo africano: a Firenze si sfioreranno i 40 gradi

Sole e clima bollente: l’Italia è alle prese con la quinta ondata di calore di questa eccezionale estate. Si tratta di una fiammata meno intensa e soprattutto meno duratura della precedente. A portarla è sempre l’Anticiclone nord africano, allungato verso il Mediterraneo centrale e l’Europa meridionale. Il picco della canicola è atteso tra venerdì 5 e sabato 6 agosto, quando si toccheranno diffusamente i 37-38 gradi, con locali punte fino a sfiorare i 40 gradi nelle aree interne del Centro. Tra sabato notte e domenica, invece, stop al gran caldo sulle regioni settentrionali, attraversate da un fronte temporalesco proveniente dall’Europa centrale (perturbazione n.1 di agosto), associato a fenomeni localmente anche violenti. Tra lunedì e martedì, poi, l’ondata di calore si interromperà al Centro-Sud dove, anche in questo caso, assisteremo ad un incremento dell’instabilità atmosferica e dunque del rischio di temporali. Stando alle attuali tendenze dei modelli, fino a venerdì 12 non dovremmo essere minacciati da nuove ondate di calore, con un caldo pertanto senza eccessi.

Le previsioni meteo per venerdì 5 agosto

Tempo inizialmente soleggiato su quasi tutte le regioni. Nel corso della giornata aumento delle nubi cumuliformi attorno alle zone montuose, con lo sviluppo di alcuni temporali di calore nel settore alpino, più occasionalmente anche sull’Appennino settentrionale tra Liguria ed Emilia occidentale e su quello meridionale, dal Molise fino alla Calabria e sui rilievi della Sicilia orientale.



Clima rovente e a tratti afoso, con temperature massime comprese tra i 31-33 gradi delle aree costiere e i picchi di 37-39 gradi delle aree interne di pianura. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza. Mari per lo più calmi o poco mossi.



Le previsioni meteo per sabato 6 agosto

Sabato cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con aumento delle nubi nel settore montuoso del Triveneto, associate ai primi locali rovesci tra il nord del Veneto e il Friuli. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi in genere, con temporali più probabili su quelli del Nord; più occasionalmente lungo la dorsale appenninica, nelle zone interne della Toscana e sulla valle padana. Quest’ultima potrà essere coinvolta in modo più diffuso tra la sera e la notte.



Temperature: massime in lieve calo al Nord; per lo più comprese tra 31 e 36 gradi, ma con locali punte di 37-39 gradi nelle zone interne e tirreniche del Centro. Venti deboli, salvo rinforzi da nordest sull’alto Adriatico e nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.