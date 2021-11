Meteo, anticipo d'inverno per gli ultimi giorni di novembre. Freddo e neve

Aria artica negli ultimi giorni di novembre ci farà vivere un anticipo di inverno. Domenica ampie schiarite sulle regioni di Nord-Ovest, salvo un po’ di nuvolosità sulle Alpi occidentali con qualche nevicata sui settori di confine, specie della Valle d’Aosta; un po’ di nuvolosità irregolare e variabile al Nord-Est con qualche locale pioggia possibile al mattino in Emilia Romagna e nel pomeriggio in Friuli Venezia Giulia con quota neve sui rilievi intorno a 800-900 metri. Parziali schiarite anche sul versante adriatico del Centro-Sud e sulla Sicilia orientale. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Centro-Sud con precipitazioni sparse. Piogge a tratti intense, a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna occidentale, Lazio, Campania, estremo settore occidentale della Basilicata, Calabria tirrenica, Sicilia occidentale e meridionale; nevicate in Appennino, più che altro sul versante occidentale, con quote in calo fine verso i 1000-1200 metri al Centro e in Sardegna, 1400-1500 metri al Sud.

Temperature senza grandi variazioni all’estremo Sud e in Sicilia; in calo nel resto d’Italia, anche sensibile sulle regioni alpine. Venti da tesi a forti occidentali al Centro-Sud con possibili raffiche burrascose nel Tirreno e nel Canale di Sardegna. Mari: mosso l’Adriatico, localmente poco mosso sottocosta; molto mossi o agitati lo Ionio e i mari di ponente.

L’inizio di settimana sarà ventoso e freddo sull’Italia con temperature in calo anche al Sud e in Sicilia; in tutta la penisola si farà sentire un po’ di freddo invernale, accentuato in molte regioni da venti che tenderanno a disporsi quasi ovunque da nord; in particolare saranno molto forti o burrascosi di Maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia; sullo Ionio soffieranno invece venti molto forti di Libeccio. I mari risulteranno in generale mossi, fino ad agitati o molto agitati il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, il Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale.

La giornata di lunedì sarà soleggiata al Nord e sulla Toscana settentrionale ma con temperature all’alba localmente sottozero. Nubi sparse nel resto del Centro-Sud con piogge sparse sul medio Adriatico, Lazio, regioni meridionali, specie in Campania, e Isole maggiori, soprattutto sui settori occidentali; lungo le aree costiere del medio Adriatico, del basso Tirreno, dalla Sicilia sud-occidentale e dell’ovest della Sardegna saranno possibili locali rovesci o temporali.

A partire da martedì temperature in rapida e generale risalita grazie all’arrivo di aria più mite atlantica, accompagnata però da venti tesi di Libeccio e da qualche pioggia sulle regioni del versante occidentale della penisola.