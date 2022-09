Meteo: settimana al via con l'anticiclone, ma dura poco. Dal 7 settembre nuova fase temporalesca

Gli ultimi aggiornamenti meteo ci danno la conferma: dopo un weekend segnato dai temporali in buona parte dell'Italia la seconda settimana di settembre si aprirà con colpo di coda dell'estate. L'anticiclone africano riuscirà infatti a estendersi ancora verso l'Europa, abbracciando tutto il Belpaese da Nord a Sud. Tra lunedì 5 e martedì 6 settembre vivremo dunque una fase con condizioni meteo stabili e caldo estivo.

In particolare, lunedì prevarrà il sole, con l'eccezione al mattino di nubi più consistenti lungo l'Adriatico, al Nord-Ovest e sulle Alpi e qualche pioggia isolata che potrà interessare i settori più a nord di Piemonte e Lombardia. Condizioni meteo ovunque più stabili nel pomeriggio, con più nuvole sui rilievi.

Anche la giornata di martedì 6 settembre trascorrerà con condizioni per lo più stabili e prevalenza di sole in gran parte del Paese. Farà eccezione al mattino qualche nuvola tra Piemonte e Lombardia, e nel pomeriggio osserveremo un aumento della nuvolosità più sensibile sulle aree alpine e in parte della Sardegna. Sul nord-est dell’Isola potrebbero svilupparsi brevi temporali, e qualche rovescio isolato potrà interessare le Alpi occidentali. In serata locali rovesci o temporali potrebbero coinvolgere anche la pianura piemontese e il centro-nord della Lombardia.

Tra lunedì e martedì gli effetti dell'anticiclone si faranno sentire anche sulle temperature, che si manterranno al di sopra della media in tutta Italia. Valori stazionari al Sud e in lieve aumento al Centro-Nord, con le anomalie più significative attese nelle Isole maggiori e nelle regioni settentrionali.

Meteo, cambio di scena a metà settimana: la tendenza

Una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali localmente intensi sul Centro-Nord, mentre al Sud insisterà ancora l’anticiclone africano. I primi segnali dell’avvicinamento della perturbazione saranno visibili dal pomeriggio di mercoledì 7 settembre, con un aumento della nuvolosità al Nord e l’arrivo delle prime piogge soprattutto sulle Alpi. Il peggioramento sarà più sensibile dalla serata, con rovesci probabili in particolare sulle regioni nord-occidentali e nelle zone a nord del Po, ed entro giovedì il sistema perturbato dovrebbe attraversare molti settori del Centro-Nord, accompagnata da rovesci e temporali localmente intensi.

Il ritorno delle piogge non determinerà l’arrivo di aria fresca sull’Italia: al contrario, sarà associato a venti caldi meridionali che manterranno le temperature su valori superiori alla norma in tutto il Paese e potranno anche provocare un’ulteriore intensificazione del caldo al Sud e nelle Isole maggiori.