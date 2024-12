Meteo, anticiclone protagonista nell'ultimo weekend del 2024

L’alta pressione sta tornando a espandersi su gran parte dell’Europa meridionale e centrale, dove consoliderà la sua posizione nei prossimi giorni. Questo significa che anche l’Italia è attesa da una parte finale di 2024 caratterizzata da tempo di tipo “anticiclonico”, ovvero da condizioni meteo in generale stabili e soleggiate, con piogge e nevicate quasi del tutto assenti, mentre le temperature saliranno e, in molte zone del Paese, si spingeranno su valori al di sopra della norma.

Si conferma quindi una fase relativamente mite, in cui farà meno freddo del normale anche in montagna: sulle Alpi, in particolare, lo zero termico si collocherà attorno ai 3000 metri. In base alle mappe meteo più aggiornate, un cambiamento della situazione e il ritorno del maltempo, sono probabili nei gironi immediatamente successivi a Capodanno.

Le previsioni meteo per sabato 28 dicembre

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia; qualche innocuo e temporaneo annuvolamento solo all’estremo Sud.

Temperature di inizio giornata ancora al di sotto dello zero in alcune zone del Nord; massime senza grandi variazioni al Sud e Isole, in leggera crescita e al di sopra della norma nel resto d’Italia. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per domenica 29 dicembre

Domenica tempo in prevalenza soleggiato in gran parte d’Italia; un po’ di nuvolosità, comunque innocua, solo su Calabria e Sicilia.

Temperature senza grandi variazioni. Gelate al primo mattino, specie al Nord, massime in generale al di sopra della norma, soprattutto al Centro-Nord.