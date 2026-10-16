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Anticiclone protagonista venerdì 16 ottobre, cambiamenti in vista nel weekend. Le previsioni meteo

Oggi sole quasi ovunque e clima mite, con punte oltre i 25 gradi, ma si sta avvicinando una nuova perturbazione.
Previsione16 Ottobre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’alta pressione attualmente in rinforzo sull’Europa occidentale, nel Mediterraneo e sull’Italia, garantirà fino a sabato condizioni di tempo stabile sul nostro Paese, con quasi totale assenza di precipitazioni e temperature diurne oltre la media al Centro-Nord e in Sardegna, ma in lieve rialzo anche al Sud grazie alla graduale attenuazione dei venti di Tramontana.

Nel fine settimana si conferma poi un graduale indebolimento dell’anticiclone per l’arrivo sulla Francia di una goccia fredda (perturbazione numero 4 di ottobre) che nella giornata di domenica dovrebbe dar luogo ad un peggioramento al Nord-Ovest con il ritorno delle piogge; qualche precipitazione, più debole e isolata, potrebbe raggiungere anche le regioni centrali tirreniche; sui mari di ponente si attiveranno intensi venti di Scirocco. Nel resto d’Italia tempo nel complesso stabile e soleggiato.

Le previsioni meteo per domani, venerdì 16 ottobre 

Oggi giornata con nubi sparse su Liguria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta Lombardia occidentale, nord della Sicilia e basso versante tirrenico della Calabria; banchi di nebbia mattutini in rapido dissolvimento sulla pianura emiliano-romagnola e nelle valli del Centro. Nel resto d’Italia tempo abbastanza soleggiato seppur con delle velature di passaggio che renderanno il cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio possibili brevi piogge nel sud della Calabria.

Temperature pomeridiane senza grandi variazioni e per lo più tra 19 e 24 gradi ma con punte di 25 in sulle regioni centrali tirreniche, 26 in Sicilia e 27-28 in Sardegna. Venti di Maestrale fino a moderati al Sud e nel Mar Tirreno. Mari: mossi o molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 17 ottobre 

Giornata tranquilla ma irregolarmente nuvolosa su gran parte del paese, per il passaggio di nuvolosità variabile che renderà il cielo da poco a parzialmente nuvoloso anche se, stando alle attuali proiezioni, non sono previste piogge di rilievo. Le maggiori schiarite riguarderanno la Puglia e la Basilicata. Temperature per lo più in lieve calo ma ancora per lo più oltre la norma; valori fino a 22-23 °C al Nord, 24-25 su regioni tirreniche e Isole maggiori. Venti generalmente deboli. Mosso lo Ionio meridionale, per lo più poco mossi gli altri mari.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Ottobre ore 10:12

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