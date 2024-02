L'anticiclone non molla la presa, poche piogge in vista nel weekend: le previsioni dal 16 febbraio

Condizioni meteo stabili, assenza di precipitazioni e temperature in ulteriore lieve aumento: l’alta pressione continua ad avere la meglio sull’Italia. La fase di tempo insolitamente mite sta toccando l’apice con valori praticamente primaverili, tipici di metà o fine marzo. Il caldo anomalo si sta facendo sentire anche in montagna e in particolare sulle Alpi, dove lo zero termico si trova oltre i 3.000 metri di quota.

Nel corso del fine settimana il campo di alta pressione tenderà parzialmente ad indebolirsi, consentendo il passaggio di una debole perturbazione atlantica (la n. 2 del mese): i fenomeni associati saranno però modesti limitandosi al passaggio di nuvolosità, piogge solo sporadiche e qualche debole nevicata solo oltre i 2.000 metri di quota. Le temperature resteranno difatti eccezionalmente elevate per il periodo.

Le previsioni meteo per venerdì 16 febbraio

Domani osserveremo nuvole in transito sul Centro-Nord e Sardegna; in Pianura Padana nebbie e nubi basse, più diffuse al mattino e localmente persistenti durante il pomeriggio sul settore orientale. I cieli saranno in prevalenza sereni o solo parzialmente nuvolosi su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve crescita, con valori ben al di sopra della norma. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per sabato 17 febbraio

Sabato cieli da parzialmente nuvolosi a nuvolosi sul Centro-Nord e le Isole, nebbie e nubi basse su Pianura Padana e medio Adriatico; sole altrove. Dal pomeriggio maggiori schiarite, specie sul Nord-Ovest e sui settori tirrenici. Temperature senza grandi variazioni: valori minimi in leggero aumento al Nord; massime quasi stazionarie sempre decisamente oltre la norma climatica. Venti deboli.