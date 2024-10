Meteo: anticiclone in rinforzo ma domani arriva ancora qualche pioggia, ecco dove. Le previsioni dal 14 ottobre

Settimana al via domani con un po’ di nuvole e qualche pioggia al Nord, coinvolto da correnti atlantiche umide e relativamente fresche, mentre nel resto del Paese si sta consolidando l’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e temperature in crescita.

Tra martedì e mercoledì l’anticiclone si consoliderà con più decisione su gran parte della Penisola, determinando tempo stabile e asciutto quasi ovunque, con la colonnina di mercurio che si porterà ovunque su valori al di sopra della norma. Il caldo anomalo si farà sentire soprattutto all’estremo Sud e nelle Isole maggiori, dove potremo osservare picchi anche intorno ai 30 gradi.

Questa fase anticiclonica si profila tuttavia di breve durata: già alla fine di mercoledì assisteremo ai primi segnali di cambiamento, che daranno poi il via a una fase decisamente più movimentata nella seconda parte della settimana: ben 4 perturbazioni sono attese sull’Italia entro domenica.

Le previsioni meteo per lunedì 14 ottobre

Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con piogge deboli e isolate concentrate soprattutto su Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia Occidentale e Venezia Giulia. Alternanza tra sole e nuvole in Toscana, Umbria e Marche, in generale senza piogge, mentre il tempo sarà in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in calo al Nord; in aumento nel resto d’Italia, in particolare in Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 15 ottobre

Martedì cielo piuttosto grigio su pianure e coste del Nord a causa di nebbie e nubi basse; altrove tempo nel complesso bello, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, e appena qualche temporaneo annuvolamento su Alpi Occidentali, Toscana e Umbria.

Temperature massime in aumento in gran parte d’Italia, con la crescita più marcata al Nord.