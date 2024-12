L'anticiclone protegge l'Italia, ma durerà poco! Gli aggiornamenti meteo da martedì 17 dicembre

Le attuali condizioni di stabilità meteo, garantite dalla presenza di una vasta area di alta pressione, persisteranno nel corso della prima parte della settimana quando tuttavia determineranno la formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi sempre più diffusi. La massa d’aria mite associata all’anticiclone farà sentire i suoi massimi effetti sulle Alpi, dove lo zero termico si porterà oltre i 3000 metri di quota (fino ai 3600 metri martedì sulle Alpi occidentali).

Dopo questa fase tranquilla, da giovedì la situazione tornerà a farsi più movimentata a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica (la numero 5 del mese) che darà luogo a un peggioramento al Nord e, venerdì, anche al Centro-Sud, con precipitazioni localmente intense e temporalesche. La giornata di venerdì sarà anche caratterizzata quasi ovunque da forti venti, inizialmente dai quadranti meridionali, poi occidentali, fino a ruotare da nord o nord-ovest entro sera; da segnalare in particolare le raffiche tempestose di Maestrale sui mari di ponente e sulle Isole. Nel frattempo al Nord-Ovest il Foehn favorirà un deciso miglioramento. Sono attese anche nuove nevicate sui monti, anche sotto i 1000 metri su Alpi e Appennini, a causa del brusco calo termico associato al passaggio della perturbazione. L’attuale tendenza indica un miglioramento sabato al Centro-Nord e domenica anche sulle regioni meridionali, ma con temperature per lo più inferiori alla media.

Le previsioni meteo per martedì 17 dicembre

Oggi tempo stabile in tutta Italia, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso o al massimo velato, salvo un consistente aumento della copertura nuvolosa bassa fra Liguria, Toscana, Umbria e in parte anche nel nord della Sardegna. Da segnalare ancora la formazione di nebbie in pianura Padana, specie nel settore orientale, in graduale sollevamento in mattinata, ma piuttosto persistenti fra basso Veneto e Polesine, in nuova formazione e diffusione alla sera. Qualche nebbia inizialmente anche nelle Valli fra Toscana e Umbria. In serata nubi in aumento fra Piemonte e ovest Lombardia. Temperature massime in lieve aumento al Centro-Sud. Venti in attenuazione al Meridione; rinforzo del Libeccio sul Ligure.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 dicembre

Altra giornata per lo più stabile, ma con annuvolamenti in transito al Centro-Nord, basso Tirreno e ovest Sardegna. Nubi particolarmente compatte fra levante ligure e alta Toscana dove non si escludono deboli piogge o pioviggini. Sulla pianura Padana orientale e l’alto Adriatico iniziale presenza di nebbie in sollevamento nelle ore centrali del giorno. Temperature minime in rialzo e generalmente sopra lo zero alle basse quote; massime stazionarie o in leggero calo. Venti in prevalenza deboli, salvo qualche rinforzo di Libeccio su Ligure e Sardegna e di Maestrale all’estremo Sud.