Meteo: anticiclone in rinforzo, ultime piogge martedì 10 maggio. Ecco dove

Condizioni meteo via via più stabili per il rinforzo dell'anticiclone, che porterà anche un assaggio d'estate con picchi verso i 30 gradi. Martedì saranno però possibili ancora episodi di instabilità in alcune zone

9 Maggio 2022 - ore 11:50 Redatto da Redazione Meteo.it