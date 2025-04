Meteo, anticiclone in rinforzo: ultime piogge e temporali. Ecco dove

La perturbazione numero 8 di aprile prosegue il suo transito sull’Italia: nella giornata di oggi farà ancora sentire i suoi effetti, con lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani più probabili al Centro-Sud e nelle Isole maggiori.

Per i prossimi giorni, poi, si conferma il graduale rinforzo dell’alta pressione nel Mediterraneo e sull’Italia, garanzia di tempo nel complesso stabile nel corso del ponte del Primo Maggio. L’alta pressione sarà accompagnata anche da una massa d’aria sub tropicale che spingerà le temperature su valori ben al di sopra della media stagionale: la colonnina di mercurio supererà diffusamente i 25 gradi e potrebbe anche sfiorare i 30 gradi, spingendosi su valori anche di 7-8 gradi al di sopra della media stagionale.

Le previsioni meteo per lunedì 28 aprile

Inizio di giornata con bel tempo in gran parte del Nord (fatta eccezione per il Piemonte occidentale) e sulle coste centrali adriatiche; nuvolosità sparsa nel resto del Paese, con qualche pioggia sul Lazio e nelle Isole. Nelle ore pomeridiane rovesci e temporali in sviluppo soprattutto sulle zone interne e tirreniche del Centro-Sud, in Sicilia e Sardegna; qualche pioggia o isolato rovescio anche sulle Alpi. Ampie zone di sereno in Pianura Padana, Romagna e Marche. In serata fenomeni in esaurimento.

Temperature stazionarie o in lieve generale rialzo; in calo in Sicilia. Venti deboli, in prevalenza orientali, ma attenzione alle raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per martedì 29 aprile

La giornata di domani si aprirà con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Da metà giornata nubi in sviluppo sulle aree interne e montuose, con isolati rovesci sporadici su Alpi e Appennino settentrionale. Instabilità pomeridiana più diffusa sull’Appennino centro-meridionale e sui settori interni delle Isole Maggiori, con rovesci e possibili temporali.

Temperature in aumento. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.