Meteo, l'anticiclone ha le ore contate: dal weekend dell'8-9 ottobre torna la pioggia! Ecco dove

Il secondo weekend di ottobre darà il via a una graduale svolta meteo per l'Italia. L'anticiclone inizierà infatti a indebolirsi da sabato 8 ottobre, e verso il Belpaese inizieranno a farsi strada correnti più instabili che trasporteranno sull'Italia ben due perturbazioni.

Una proviene dall’Europa centrale ed è diretta verso le regioni settentrionali, dove porterà piogge soprattutto nella giornata di domenica. L’altra dal Mediterraneo occidentale si sposta lentamente verso l’area tirrenica e le Isole maggiori, e farà sentire i suoi effetti più intensi in gran parte del Centro-Sud nella giornata di lunedì 11 ottobre. Il peggioramento atteso tra domenica e l’inizio della prossima settimana sarà accompagnato anche da un ridimensionamento delle temperature a partire dal Centro-Nord, dove il clima assumerà caratteristiche gradualmente più autunnali.

Le previsioni meteo per sabato 8 ottobre

Domani nubi in aumento sin dal mattino nelle Alpi, al Nord-Ovest e sulla Sardegna, con locali piogge in arrivo tra il tardo pomeriggio e la sera. Al Nord-Est tempo inizialmente soleggiato, con tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno.

Nel resto del Paese cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, ancora per il passaggio di nuvole a quote medio-alte.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora sopra la media, compresi generalmente fra 21 e 27 gradi. Leggero Scirocco intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 9 ottobre

Domenica su regioni di Nord-Ovest, Trentino alto Adige ed Emilia occidentale cielo coperto e precipitazioni sparse, più probabili e diffuse, anche sotto forma di locali rovesci, su Piemonte e ovest Lombardia. Nuvolosità molto più variabile nelle restanti regioni, intercalata da schiarite. Isolati rovesci o brevi temporali saranno possibili, nel corso della giornata, su Sardegna e Sicilia, specie nelle aree interne.

Temperature massime in diminuzione al Nord, in forma più lieve al Centro e sulla Sardegna. Al Sud e sulla Sicilia punte fino a 26-27 gradi. Venti: da est in rinforzo sull’alto Adriatico.