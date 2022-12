Meteo: Anticiclone fino a Natale! Le previsioni per le festività

Dopo un lungo periodo contrassegnato soprattutto da frequenti passaggi perturbati, dovuti alla sostanziale assenza di strutture anticicloniche, nella seconda parte di dicembre sembra prendere forma una circolazione atmosferica radicalmente differente, caratterizzata dal ritorno e la persistenza dell’alta pressione nell’area euro-mediterranea. Ci attendono, quindi, giornate per lo più stabili, con temperature almeno inizialmente più vicine alla norma rispetto ai giorni scorsi, più che altro al Centro-Sud dove si è fatto sentire un po’ di caldo anomalo.

Secondo le attuali proiezioni modellistiche, la duratura fase anticiclonica che ci aspetta, solo temporaneamente disturbata a metà settimana a causa del veloce transito di un debole sistema nuvoloso, dovrebbe insistere anche nel periodo natalizio che trascorrerà probabilmente con un tempo abbastanza soleggiato e mite al Centro-Sud, mentre al Nord il cielo potrebbe rimanere più nuvoloso e grigio con temperature più contenute.

Le previsioni meteo per lunedì 19 dicembre

Tempo in prevalenza stabile, con ampie schiarite alternate a qualche annuvolamento al Centro-Sud, al Nord-Est e sull’arco alpino. In Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia presenza di strati nuvolosi bassi e possibili nebbie in pianura padana. Banchi di nebbia inizialmente anche nelle valli interne del Centro.

Temperature in calo, eccetto sulle Isole, con valori massimi vicini alla media. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali fra medio-basso Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 20 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto in pianura padana, Liguria, settore dell’alto Adriatico e buona parte della Toscana; possibili deboli piogge in Liguria e nelle aree limitrofe. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto del Paese, a parte dei modesti annuvolamenti e delle velature passeggere.

Al mattino possibile presenza di nebbie in alcune zone della pianura padana orientale fino alle coste di Romagna e Marche e nelle valli fra Toscana orientale e Umbria. Temperature in leggero rialzo al Centro-Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud e Isole. Venti deboli, salvo locali rinforzi da sud sul mari Ligure.