Torna l'Anticiclone delle Azzorre: quanto durerà? La tendenza meteo dal 26 giugno

L’inizio della prossima settimana vedrà prevalere in tutta Italia uno scenario meteo in generale tranquillo.

Sul Belpaese si estenderà infatti l’Anticiclone delle Azzorre, che garantirà condizioni meteo in generale stabili, con tanto sole da Nord a Sud e un clima tipicamente estivo, con un caldo sopportabile e senza eccessi: in generale le temperature saranno comprese tra 28 e 32 gradi, con qualche locale punta intorno ai 33-34°C.

Un po’ di instabilità potrà comunque coinvolgere le zone alpine, specie quelle di Nord-Est.

Possibile aumento dell'instabilità meteo da metà settimana: la tendenza

La tendenza meteo per la seconda parte della prossima settimana è al momento piuttosto incerta, ma secondo gli ultimi aggiornamenti non si profila un ritorno del caldo africano.

In particolare, da giovedì 29 giugno potremmo assistere a un nuovo aumento dell’instabilità nelle regioni settentrionali, che per un probabile indebolimento dell’anticiclone dovrebbero essere lambite da perturbazioni in transito sull'Europa centrale.

Ne conseguirà tra l’altro l’afflusso di aria atlantica relativamente fresca, che consentirà di vivere ancora giornate segnate da un clima estivo ma senza un caldo eccessivo. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli.