Meteo, insiste l'anticiclone africano: Milano tra le città più calde tra il 16 e il 17 giugno

L'aria rovente in risalita dal Sahara non molla la presa: tra giovedì 16 e venerdì 17 giugno l'ondata di caldo si farà sentire in tutta Italia. Tra le città più calde Milano e Firenze, che raggiungeranno i 35 gradi, ma saranno possibili picchi anche superiori

16 Giugno 2022 - ore 10:00