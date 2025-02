Meteo: anticiclone a metà settimana, ma nel weekend potrà tornare il maltempo. La tendenza dal 5 febbraio

A metà settimana l’alta pressione tenderà a estendersi anche verso le regioni meridionali, determinando condizioni meteo in generale stabili con sole in buona parte del Paese.

Mercoledì 5 febbraio qualche annuvolamento sparso potrà insistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia, con occasionali piovaschi al mattino nel settore ionico dell’isola; sarà un po’ ventoso sull’Adriatico e sullo Ionio. Giovedì qualche nuvola in più potrà interessare anche la Sardegna, e in giornata al Nord potranno sfilare un po’ di nuvole alte con tendenza a un cielo velato; venti in generale deboli. Per il resto prevarranno le schiarite con la possibilità nelle ore notturne e del primo mattino di locali nebbie nella fascia centrale della Val Padana a cavallo del corso del Po.

Mercoledì le temperature minime saranno in calo e le massime in aumento al Centro-Nord, con valori anche sopra le medie stagionali.

Da giovedì tendenza a lievi cali al Nord a iniziare dal settore alpino.

Probabile il ritorno del maltempo tra venerdì e il weekend: la tendenza meteo

L’evoluzione meteo per l’ultima parte della settimana è ancora piuttosto incerta. Le ultime proiezioni sembrano tuttavia confermare che l’alta pressione dovrebbe tendere a indebolirsi, sostituita progressivamente tra l’Europa centrale e il Mediterraneo da una circolazione di tipo ciclonico associato anche all’afflusso di aria più fredda. Si profila quindi un calo delle temperature, con tendenza a un clima più invernale e le condizioni favorevoli a dei passaggi perturbati che possano interessare anche l’Italia.

Stando a questo scenario, venerdì 7 febbraio le prime precipitazioni dovrebbero raggiungere l’estremo Nord-Ovest e il Centro-Sud, con neve che sulle Alpi occidentali potrà raggiungere quote collinari e nevicate anche in Appennino. Sabato il tempo dovrebbe tornare stabile al Nord mentre per parte del Centro e soprattutto al Sud si profilano condizioni meteo tra l’instabile e il perturbato, con il rischio di fenomeni intensi e abbondanti nel settore ionico. La giornata di domenica dovrebbe essere ancora al Sud e in Sicilia, con precipitazioni in risalita verso il medio Adriatico.

Per conferme e maggiori dettagli sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti meteo dei prossimi giorni.