Meteo: ancora maltempo, attenzione al rischio di piogge intense! Le previsioni da giovedì 24

Il maltempo non molla la presa sull’Italia, coinvolta da due diverse perturbazioni nel giro di pochi giorni. Il primo sistema perturbato sta coinvolgendo da ieri molte delle nostre regioni e insisterà fino a oggi, giovedì 24 ottobre, con piogge e temporali localmente intensi.

Una seconda perturbazione investirà il Paese da domani, accompagnata da un vortice ciclonico, e sarà responsabile di maltempo per buona parte del weekend. In particolare, il vortice sarà centrato nei pressi della Spagna e coinvolgerà soprattutto le nostre regioni occidentali portando precipitazioni anche abbondanti e insistenti almeno fino all’inizio di domenica, specie su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. In questo contesto, il clima resterà insolitamente mite per la stagione.

Le previsioni meteo per giovedì 24 ottobre

Cielo in prevalenza nuvoloso, ma con delle schiarite al Sud e in Sicilia. Nel resto d’Italia nubi più compatte e accompagnate da piogge al Nord, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Appennino abruzzese e Sardegna. Possibili fenomeni localmente intensi e a carattere temporalesco soprattutto lungo le coste di Toscana e Lazio.

Temperature senza grosse variazioni con valori fra 17 e 23 gradi e picchi di 24-26 gradi sulle regioni meridionali. Venti per lo più deboli, salvo rinforzi di Scirocco intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 25 ottobre

Maltempo insistente con piogge sparse a tratti intense e possibili temporali in Liguria e Toscana. Qualche rovescio o temporale più intermittente anche in Sardegna. Piogge più isolate o brevi rovesci nelle aree interne del Centro, in Emilia Romagna, sui rilievi e vicine aree di pianura del Nord-Ovest e, in forma più sporadica, in Friuli. Tempo più stabile nel resto del Paese, con anche delle schiarite sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.

Temperature massime in leggero rialzo in Sardegna, senza grosse variazioni nel resto d’Italia; valori sempre sopra la media. Scirocco in rinforzo sui mari di ponente.