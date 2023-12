Meteo, altro che bianco Natale: dal 20 dicembre clima mite, zero neve e vento intenso

Anche quest'anno si affievoliscono le probabilità di vedere un bianco Natale: prosegue infatti l’assoluto dominio dell’alta pressione sull’Italia, con sole, tempo stabile e clima mite per la stagione, specie al Centro-Nord e in montagna.

Le temperature si mantengono su valori al di sopra della norma, con scarti fino a 6-7 gradi, mentre nelle Alpi lo zero termico sale temporaneamente fino a quote di 3300-3500 metri. L’atmosfera statica favorisce anche l’accumulo di inquinanti e smog nelle conche e valli, con conseguente peggioramento della qualità dell’aria.

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 si profila un temporaneo cedimento dell’anticiclone in coincidenza del transito di una debolissima perturbazione atlantica (la n.6 del mese). Il suo passaggio avrà effetti pressoché nulli in termini di fenomeni, ma favorirà un lieve calo delle temperature e un aumento del rischio nebbie in val padana.

Per il fine settimana che porta alle Festività natalizie, le attuali proiezioni modellistiche confermano l’instaurarsi di un intenso e temperato flusso di correnti nord-occidentali verso il Mediterraneo centrale, responsabile di giornate eccezionalmente miti, più ventose e molto variabili in termini di nuvolosità, con pochi fenomeni concentrati nelle Alpi di confine e sul basso versante tirrenico. Insomma, ci attende un Natale come tanti vissuti nell’ultimo decennio: senza ondate di freddo e senza nevicate.

Le previsioni meteo per martedì 19

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare una nuvolosità irregolare in temporanea risalita, nel corso della giornata, verso la Sicilia, ma senza fenomeni associati. Qualche annuvolamento nel sud della Puglia e qualche velatura, dal pomeriggio, tra Lazio, Abruzzo e Molise. All’alba foschie dense e locali nebbie tra il basso Veneto e il Polesine.

Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento e sempre diffusamente sopra le medie stagionali. All’alba locali deboli gelate sulla valle padana. Venti deboli, salvo rinforzi da est-nordest sul basso Ionio e nei Canali delle Isole dove i mari saranno mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 20

Al Nord cielo nuvoloso al mattino, ma con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio a partire dalle Alpi e dal Nord-Ovest. Cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso al Centro-sud, con annuvolamenti più densi in mattinata nel sudest della Sicilia, associati a locali piogge; in serata sulla Sardegna, con isolati piovaschi nel settore occidentale. Tra la tarda notte e il primo mattino possibili nebbie in Val Padana, nelle valli interne della Toscana e dell’Umbria e nel Salento.

Temperature massime in calo nelle Alpi, stazionarie o in contenuta flessione sulla Penisola, al Nord-Est e sulla Sardegna. All’alba locali deboli gelate in pianura al Nord. Venti di Maestrale in marcato rinforzo dal pomeriggio in Sardegna e nel Canale di Sicilia.