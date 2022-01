Meteo, alta pressione sull'Italia fino al 19 gennaio: aumentano smog e nebbie

L’alta pressione fino a mercoledì 19 gennaio resta salda sull’Italia, garanzia di condizioni meteo stabili, assenza di piogge e nevicate, ma con un significativo peggioramento della qualità dell’aria e il rischio diffuso di nebbie. Le temperature, seppure in lieve calo, si mantengono su valori poco superiori alla norma in molte regioni.

Da giovedì 20 l’alta pressione tenderà ad indebolirsi, lasciando il via libera a una perturbazione in arrivo dal nord Europa con un aumento della nuvolosità e il ritorno delle precipitazioni. Le temperature inizieranno a calare, per poi diminuire ulteriormente nel corso del fine settimana a causa di un nuovo impulso di aria fredda proveniente dai Balcani.

Le previsioni meteo per martedì 18

Al mattino un po’ di nuvolosità in Sardegna e tra Sicilia e Calabria; nebbie a inizio giornata in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Umbria; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio cielo quasi ovunque cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche annuvolamento in più tra Abruzzo e Molise. Dalla tarda serata di nuovo rischio di nebbia al Nord.

Temperature in lieve diminuzione sul medio e basso versante adriatico, senza grandi variazioni altrove. Venti deboli, con l’eccezione di una moderata Tramontana su Puglia e Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 19

Giornata di tempo stabile. Al mattino rischio diffuso di nebbie in Pianura Padana; altrove prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi; aumento delle nubi in Sardegna.

Nel pomeriggio aumento progressivo della nuvolosità più diffuso sulle regioni tirreniche, comunque senza precipitazioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.