Meteo: alta pressione africana su Europa e Italia! Caldo eccezionale fino ad Halloween

Tempo stabile, assenza di piogge e caldo fuori stagione insisteranno sull’Italia fino alla fine del mese. L’alta pressione di matrice africana, infatti, rimane ben salda sul Mediterraneo e si spinge verso l’Europa centro-orientale e la Scandinavia, sempre associata ad una massa d’aria sub-tropicale. Nei prossimi giorni quindi l’anomalia termica raggiungerà livelli eccezionali in molte aree del nostro continente, fino a 12-14 gradi oltre la norma.

In Italia la stabilità atmosferica garantirà giornate soleggiate e clima eccezionalmente mite, con temperature fino a 7-8 gradi oltre la media, anche nei valori notturni, ma favorirà la formazione di nebbie in pianura e il ristagno degli inquinanti. I primi giorni di novembre potrebbero vedere un graduale indebolimento dell’anticiclone, accompagnato dal ritiro verso sud della massa d’aria calda, con un conseguente ridimensionamento termico a partire dal Nord. Questa tendenza andrà comunque confermata in base ai prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per venerdì 28 ottobre

Tempo soleggiato su tutte le regioni, con solo alcune velature di passaggio al Nord, su Toscana, Sardegna e Sicilia nel corso della giornata. Si segnala la presenza di foschie dense e nebbie a banchi lungo il corso del Po, nelle valli interne del Centro e in Puglia, in dissolvimento col passar delle ore.

Temperature massime in ulteriore lieve aumento al Nord, in lieve flessione sulle regioni meridionali e in Sicilia; valori tra 22 e 27 gradi, con punte di 28-30 gradi su Sardegna e Sicilia occidentale. Venti deboli, salvo locali rinforzi da nord su basso Adriatico e mar Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 29 ottobre

All’alba foschie dense, locali nebbie e nubi basse lungo il corso del Po, nelle valli interne del Centro, su Puglia e Sicilia occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto tempo generalmente soleggiato.

Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve ulteriore aumento al Nord e calo all’estremo Sud. Prosegue il caldo anomalo, eccezionale soprattutto in montagna (zero termico fino a sfiorare i 4000 m), al Nord (localmente oltre 25°C) e sulla Sardegna (prossime a 30°C). Venti localmente moderati da nord sulla Puglia e sul mar Ionio; orientali nel Canale di Sardegna.