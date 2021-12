L'alta pressione si sta estendendo sull'Italia e dominerà la scena meteo su gran parte del Paese fino a venerdì 17 dicembre.

In particolare, per giovedì 16 dicembre non sono attese piogge significative, anche se il cielo sarà nuvoloso su parte del Centro-Sud e soprattutto sulle Marche, l'Abruzzo e il Molise. Nelle pianure del Nord ci sarà il rischio di nebbia mentre nel resto d'Italia il sole avrà la meglio.

Soffieranno venti settentrionali localmente moderati al Centro-Sud, che contribuiranno anche a mantenere le temperature su valori piuttosto bassi, inferiori alla norma specialmente sul Sud peninsulare e lungo il medio-basso Adriatico.

Condizioni meteo stabili sono attese anche per la giornata di venerdì 17 dicembre, con nebbie e nubi basse che interesseranno diverse zone di pianura al Nord. Il cielo sarà più nuvoloso al Sud ma con un rischio di pioggia che risulterà basso per gran parte della giornata: in serata arriveranno le prime sporadiche piogge su parte della Sicilia e dell'estremo Sud.

Nuova irruzione fredda: la tendenza meteo per il weekend

La stabilità meteo si interromperà nel fine settimana tra il 18 e il 19 dicembre per l'arrivo di un nuovo impulso di aria fredda che sarà accompagnato da piogge e nevicate. I suoi effetti coinvolgeranno soprattutto le regioni centro-meridionali, mentre il Nord sarà ancora protetto dall'alta pressione e vivrà condizioni meteo ancora stabili.

In particolare, al Centro-Sud le piogge interesseranno soprattutto il Sud peninsulare e il medio Adriatico, e la neve potrà arrivare fino a quote di bassa collina. Potremo vedere imbiancate zone fino a 400-500 metri in particolare tra la Puglia, l’Irpinia, la Lucania e il nord della Calabria.

Il peggioramento sarà accompagnato anche da un'intensificazione del vento, che contribuirà ad accentuare la sensazione di freddo specialmente nelle regioni centro-meridionali, che saranno raggiunte in modo più diretto dalla massa d'aria fredda e potranno registrare valori inferiori alla media stagionale.