Meteo: alta pressione e clima più mite nella parte centrale della settimana! La tendenza

Nella parte centrale della settimana il tempo sull’Italia sarà determinato da un campo di alta pressione, garanzia di stabilità atmosferica su tutte le regioni. Le temperature saliranno su valori superiori alle medie del periodo, in particolare sulle Alpi e sui settori occidentale del Paese. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà da giovedì 15 ottobre.

Giovedì tempo stabile e soleggiato quasi ovunque. Nelle ore più fredde possibile formazione di banchi di nebbia lungo il basso corso del Po. Le temperature rispetto a mercoledì 14 saranno in aumento, meno sensibile nelle isole; i valori risulteranno superiori alla media soprattutto sul Centro Nord e in montagna (zero termico prossimo ai 4000 metri sulle Alpi occidentali). Venti moderati settentrionali sul mar Ionio e nel canale d’Otranto, per lo più deboli altrove.

Venerdì 16, nelle ore più fredde, locali nebbie in val Padana e nella valle dell’Arno. In giornata tempo generalmente soleggiato con possibile aumento della nuvolosità in Liguria, sui settori del basso versante tirrenico e sul nord della Toscana. Possibili piogge deboli la sera tra Calabria meridionale e Messinese. Temperature senza grosse variazioni.

Nel fine settimana l'alta pressione potrebbe indebolirsi: la tendenza meteo per il 17-18 ottobre

Durante il weekend del 17-18 ottobre il campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale tenderà ad indebolirsi. L’evoluzione è molto incerta: i modelli più aggiornati suggeriscono un aumento della nuvolosità e della probabilità di piogge soprattutto su Piemonte e Liguria.