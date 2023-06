Meteo, alta pressione lontana: tra venerdì 9 e il weekend non mancheranno i temporali

Con l’alta pressione sempre distante, tra venerdì 9, il weekend e i giorni successivi, sull’Italia insisterà l’instabilità, che favorirà la formazione di temporali pomeridiani soprattutto sulle zone interne della Penisola. Non cambierà di molto neppure il quadro termico, caratterizzato da temperature che, sebbene in leggero e graduale aumento, rimarranno vicine ai valori medi stagionali, con un caldo senza eccessi e nel complesso normale per inizio estate.

In base alle ultime proiezioni sembra molto probabile che anche nel corso della prossima settimana sul Mediterraneo insista questo tipo di circolazione atmosferica, capace di mantenere instabili le condizioni meteo sull’Italia, ostacolando al contempo la risalita delle bollenti masse d’aria sahariana verso la nostra Penisola.

Le previsioni meteo per venerdì 9

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia, con isolati scrosci di pioggia e temporali, più che altro al pomeriggio, su Alpi, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia, Appennino Centrale e Settentrionale, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime nel complesso stazionarie o in leggero aumento, vicine alle medie stagionali, con valori quasi dappertutto compresi fra 23 e 29 gradi. Venti deboli, con locale rinforzo da sudest sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 10

Altra giornata tra sole e nuvole. Rovesci e temporali qua e là, specie nella parte centrale del giorno, su Alpi, Venezie, Emilia, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Appennino Meridionale, Puglia, rilievi siciliani e interno della Sardegna. Temperature con poche variazioni e sempre vicine alla norma.