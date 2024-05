Meteo, alta pressione lontana: instabile anche dal 23 maggio

Ci attendo ancora alcune giornate di tempo instabile anche nella seconda parte della settimana, in particolare al Centro-nord. Le temperature resteranno abbastanza fresche sulle regioni centro-settentrionale mentre sperimenteremo un clima più caldo al Sud e sulle Isole ma senza eccessi.



Tendenza meteo, nuove perturbazioni in vista anche da giovedì 23 maggio

Giovedì, nel dettaglio, il tempo sarà ancora molto instabile al Nord con rovesci e temporali sparsi, mentre la situazione sarà più tranquilla nel resto d’Italia con però qualche rovescio o temporale in sviluppo sul Nord della Toscana, in Umbria e nelle Marche. Stando agli ultimi aggiornamenti, venerdì avremo ancora degli annuvolamenti soprattutto al Nord e sulla Sardegna, con qualche breve rovescio isolato sui settori alpini e in Piemonte.



In seguito, per quanto riguarda il fine settimana, non si profila il rinforzo dell’alta pressione in grado di portare tempo stabile su tutte le regioni. Seguite i prossimi aggiornamenti per avere maggiori dettagli sulla tendenza.