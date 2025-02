Meteo, alta pressione in ritirata: si conferma una nuova fase di maltempo. Le previsioni dal 6 febbraio

Anche domani le condizioni meteo saranno in prevalenza stabili e asciutte grazie alla presenza dell’alta pressione, che garantirà anche temperature in generale leggermente oltre la norma, sebbene con un primo lieve calo al Nord. Poi da venerdì si conferma un brusco cambiamento della situazione meteo per l’arrivo di due diverse perturbazioni, una proveniente dal Nord Europa (perturbazione numero 2 di febbraio) e un’altra in arrivo invece dal Nord Africa (perturbazione numero 3 del mese).

Per venerdì è quindi atteso un graduale peggioramento del tempo, soprattutto al Nord-Ovest e nelle Isole Maggiori. Il maltempo però si farà sentire soprattutto nel fine settimana, quando sono attese piogge sparse su gran parte del Paese e nevicate sui rilievi del Nord, in alcune fasi anche a quote molto basse, quasi a sfiorare le pianure. La fase di maltempo sarà anche accompagnata da un moderato calo delle temperature che, specie al Centro-Nord, scenderanno su valori nella norma o di poco al di sotto.

Le previsioni meteo per giovedì 6 febbraio

Domani al mattino un po’ di nuvolosità su Calabria, Sicilia e Sardegna, comunque senza piogge; in generale soleggiato nel resto d’Italia, ma con il fastidio di qualche nebbia in dissolvimento sulle pianure del Nord. Nel pomeriggio cielo per lo più nuvoloso su Calabria meridionale e Isole Maggiori, con qualche debole pioggia sulla Sicilia occidentale; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, con poche variazioni altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 7 febbraio

Venerdì nuvolo ovunque, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole, specie nelle regioni centrali adriatiche. Qualche pioggia, soprattutto a partire dal pomeriggio, raggiungerà il Nord-Ovest, la Toscana, l’alto Lazio e le Isole Maggiori, con deboli nevicate sulle zone alpine e sull’Appennino ligure al di sopra dei 500-800 metri.

Temperature minime in leggero calo in gran parte del Centro-Nord; massime in diminuzione al Nord e in Toscana, con poche variazioni altrove.