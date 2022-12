Meteo: alta pressione fino a Natale ma con un breve stop. La tendenza per le festività

Martedì 20 dicembre prevarrà ancora la stabilità anticiclonica, con tempo più soleggiato al Centro-Sud, in leggero indebolimento al Nord con infiltrazioni di aria umida nel settore ligure e in Val Padana. In particolare, cielo molto nuvoloso o coperto nel settore intorno al Ligure e sulla Val Padana centrale con una presenza di nuvole anche sull’alto Adriatico, specie lungo le coste tra il Polesine e le Venezie, e sul centro-sud della Toscana. All’alba possibili locali foschie dense o nebbie in Val Padana e sull’alto Adriatico. Deboli e brevi piogge o pioviggini possibili sulla Liguria centro-orientale, sull’estremo nordovest della Toscana e a ridosso delle vicine zone appenniniche. Nel resto del Nord cielo poco nuvoloso o velato, nel resto del Centro-Sud cielo sereno o poco nuvoloso con qualche locale addensamento possibile tra la Calabria meridionale e l’est della Sicilia.

Temperature minime in rialzo nelle aree più nuvolose del Nord e del settore ligure; massime senza grandi variazioni, per lo più non oltre i 6-8 gradi al Nord, fino ai 15-17 al Sud e nelle Isole. Venti moderati settentrionali sullo Ionio e in moderato rinforzo sul Ligure e di Scirocco su Mare e Canale di Sardegna. Altrove venti deboli. Mari: mosso il basso Ionio, localmente mossi il resto dello Ionio, il Ligure, il Mare e il Canale di Sardegna; calmi o poco mossi gli altri bacini.

Tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre parziale e temporaneo indebolimento dell'alta pressione: nel fine settimana di Natale tempo stabile e clima mite. La tendenza meteo

Mercoledì 21 dicembre sembra possibile un parziale indebolimento dell'alta pressione, in particolare in quota dove all'interno di correnti mediamente più occidentali si muoverà velocemente la debole coda di una perturbazione in transito oltralpe. In un contento quindi un po' più nuvoloso anche al Centro, in Sardegna e sul mar Tirreno, saranno comunque poche le precipitazioni con debole neve possibile fino al mattino nelle Alpi occidentali; piogge localmente moderate tra il Levante ligure e l'alta Toscana, occasionali e brevi piovaschi su bassa Lombardia, Emilia e alto Adriatico. Pochi risvolti nelle temperature, sempre piuttosto miti al Sud e nelle Isole.

Tra la notte successiva e giovedì 22 dicembre si innescheranno moderati o tesi venti di Maestrale nelle Isole maggiori, associati a temporanei annuvolamenti e qualche breve pioggia nell'area intorno allo stretto. Sempre giovedì un fronte caldo lambirà il Nord con nubi alte che si sovrapporranno a possibili nebbie mattutine e possibili nevicate dalla sera in quota lungo le Alpi più settentrionali. L'ultima parte della settimana che porterà al Natale dovrebbe essere ancora all'insegna dell'alta pressione con conseguente tranquillità meteorologica. Tempo quindi stabile, anche se non ovunque soleggiato, e piogge praticamente assenti. Il tutto accompagnato da una massa d'aria ancora più mite con le temperature, regolate dalla distribuzione delle nuvole, ma perlopiù sopra la norma.