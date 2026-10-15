Meteo: alta pressione e clima mite, cambiamenti in vista nel weekend. Le previsioni dal 15 ottobre

L’alta pressione attualmente in rinforzo sull’Europa occidentale, nel Mediterraneo centrale e sull’Italia, garantirà fino a sabato condizioni di tempo stabile sul nostro Paese, con quasi totale assenza di precipitazioni e temperature diurne oltre la media al Centro-Nord e in Sardegna, ma in rialzo anche al Sud grazie alla graduale attenuazione dei venti di Tramontana.

Nel fine settimana si conferma però un graduale indebolimento dell’anticiclone e l’avvicinarsi dalla Francia di una perturbazione atlantica (la numero 4 del mese), accompagnata da correnti di Scirocco, che porterà ad un peggioramento alla fine della giornata di sabato e nel corso di domenica al Nord-Ovest, in Sardegna e lungo le coste centrali tirreniche.

Le previsioni meteo per giovedì 15 ottobre

Al mattino cielo in prevalenza sereno o leggermente velato; qualche annuvolamento sparso a ridosso dell’Appennino meridionale. Dal pomeriggio velature in transito al Nord, più dense e diffuse tra Alpi lombarde, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia; nubi basse in aumento sulla Liguria; soleggiato nel resto del Paese. In serata velature in estensione al Centro-Sud. Temperature massime in generale aumento, più evidente sul versante adriatico e al Sud. Insistono venti moderati settentrionali in Puglia, basso Adriatico e Ionio, con questi mari mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 16 ottobre

Inizio di giornata con nubi sparse, in parziale e graduale diradamento, su Liguria, Toscana, pianure tra Piemonte e Lombardia meridionale, nord della Sicilia e basso versante tirrenico della Calabria; banchi di nebbia in rapido dissolvimento sulla pianura emiliano-romagnola. Nel resto d’Italia tempo abbastanza soleggiato seppur con delle velature di passaggio che renderanno il cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Nel pomeriggio un po’ di nubi con possibili brevi piogge nel sud della Calabria; un po’ di nuvolosità anche in Liguria, pianura piemontese, coste toscane, marchigiane, abruzzesi e siciliane; soleggiato o al più velato nelle altre regioni.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime senza grandi variazioni e per lo più tra 19 e 24 gradi ma con punte di 25 sulle regioni centrali tirreniche, 26 in Sicilia e 27-28 in Sardegna. Maestrale da debole a moderato al Sud e in Sicilia, con mari mossi.