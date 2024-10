Meteo 30 ottobre: alta pressione e caldo anomalo, ma torna la nebbia in pianura

In Italia è iniziata una fase di generale calma meteorologica, grazie alla rimonta dell’alta pressione, destinata ad accompagnarci per tutto il resto della settimana e quindi anche durante il ponte di Ognissanti. La stabilità atmosferica non riguarderà solo il nostro Paese, ma gran parte del continente, in una tipica configurazione che blocca il normale flusso perturbato atlantico verso l’Europa, costringendolo a deviare molto più a nord verso la Scandinavia.

Il tipo di circolazione atmosferica attesa nei prossimi giorni favorirà da un lato un lungo periodo di tempo asciutto, dall’altro la comparsa delle prime nebbie della stagione in pianura padana e nelle valli del Centro. Dal punto di vista termico, proseguirà il caldo fuori stagione e dunque la marcata anomalia positiva, specie al Centro-Nord dove si prevedono temperature fino a 5-6 gradi al di sopra della norma, mentre lo zero termico sulle Alpi, inizialmente oltre i 3000 metri, tra giovedì e sabato potrebbe addirittura sfiorare la soglia a dir poco eccezionale dei 4.000 metri.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 ottobre

Su tutte le regioni tempo soleggiato con cielo in prevalenza sereno, a parte un po’ di nuvolosità sparsa in Sicilia, Sardegna e Calabria. Anche questa mattina sono presenti strati di nubi basse e nebbie in pianura padana e nelle valli del Centro, in diradamento con il passare delle ore, ma di nuovo in formazione dalla tarda serata.

Temperature senza variazioni di rilievo, con clima pomeridiano molto mite. Venti moderati di Scirocco su Canale di Sicilia e in Sardegna; vento da nord su basso Adriatico e Ionio. In questi settori il mare risulterà mosso. Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per Halloween, giovedì 31 ottobre

Su tutte le regioni tempo soleggiato con cielo in prevalenza sereno. Da segnalare il passaggio di un po’ di nuvole innocue su Sicilia e Sardegna. Tra la tarda notte e il mattino formazione di nebbie sulla valle padana, lungo le coste tra basso Veneto ed Emilia Romagna e nelle valli del Centro, in diradamento col passar delle ore.

Temperature stazionarie: minime e massime al di sopra della norma, con valori pomeridiani per lo più compresi tra 20 e 23 °C al Nord, tra 21 e 27 °C al Centro-Sud e sulle Isole. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sardegna, da nord sul mar Ionio.