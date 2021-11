Meteo, alta pressione assente: lunedì 15 maltempo in Sardegna e Puglia

Il vortice di bassa pressione, in formazione nel weekend del 13 e 14 novembre nel Mar Ligure influenzerà le condizioni meteo anche lunedì 15 e nei giorni successivi.

Lunedì 15 sono attese molte nubi e tempo a tratti perturbato in Sardegna e Puglia con piogge a tratti anche intense e associate a rovesci o temporali. Cielo per lo più coperto al Nord-Ovest con piogge sparse per gran parte del giorno in Piemonte, in particolare sul settore occidentale, ma possibili anche in Liguria e Val d’Aosta; quota neve sui rilievi alpini intorno a 1600-1800 metri. Nubi sparse con qualche pioggia al mattino in Emilia Romagna, Marche e Toscana, in arrivo invece nel pomeriggio su Abruzzo, Molise e ovest Sicilia. Schiarite anche ampie su estremo Nord-Est, settore del basso Tirreno e Sicilia.

Temperature massime in aumento nelle regioni nord-orientali, senza variazioni di rilievo nel resto del Paese; valori in generale nella norma o al di sopra con qualche punta intorno ai 20 gradi al Sud e in Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo intorno alla Puglia con possibili forti raffiche; ventilato per venti di Bora o Grecale (nordest) fino a moderati o tesi su alto Adriatico, Emilia Romagna e Liguria; venti per lo più deboli altrove.

Nei giorni successivi il Mediterraneo centro-occidentale e l’Italia saranno ancora coinvolti dagli effetti della circolazione di bassa pressione che continuerà a portare condizioni di estrema variabilità e instabilità in molte regioni. La parte iniziale della prossima settimana sarà ventosa, con mari mossi o molto mossi, cielo nuvoloso e piogge sparse. Il posizionamento del vortice a ovest dell’Italia, ancora soggetto ad ampio margine di incertezza, determinerà le zone interessate dalle precipitazioni.

Sul nostro Paese le temperature resteranno nel complesso miti o, nelle zone interessate dalle piogge, vicine alla norma del periodo. Al Sud e sulle Isole potremmo raggiungere ancora valori prossimi ai 20 gradi.