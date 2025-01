Meteo, allerta rossa per il maltempo: rischio nubifragi e vento di tempesta

Si sta aprendo una violenta ondata di maltempo che colpirà soprattutto l'estremo Sud e le Isole maggiori, nel mirino della tempesta denominata Gabri.

Massima attenzione alle prossime 24-36 ore e allerta rossa della protezione civile per alcuni settori tra Calabria e Sicilia a causa delle piogge eccezionali attese: non si escludono accumuli fino a 200-300 litri per metro quadrato, paragonabili alla pioggia che normalmente dovrebbe cadere in 6-9 mesi, con conseguenti pesanti criticità.

Ad aggravare la situazione ci penseranno i venti sud-orientali fino a tempestosi che potrebbero ostacolare il normale deflusso dei corsi d’acqua verso il mare, con il rischio di esondazioni e allagamenti.

Nel corso del fine settimana la perturbazione risalirà lungo la Penisola, favorendo da un lato l’attenuazione delle precipitazioni in questa parte del Paese, dall’altro un maggiore coinvolgimento del resto del Centro-Sud nella giornata di sabato, più marginalmente del Nord in quella di domenica. Le temperature, nonostante il maltempo, saliranno gradualmente, portandosi così su valori vicini alla norma praticamente in tutta Italia.

Allerta rossa per il maltempo: le previsioni per venerdì 17 gennaio

Venerdì tempo in prevalenza soleggiato al Nord, Toscana, Umbria e alto Lazio. Nuvole sul resto d’Italia: piogge diffuse, anche intense e temporalesche, su Calabria, Sicilia e Sardegna, particolarmente nei settori orientali delle Isole e nelle aree interne della Calabria dove potranno verificarsi alcuni nubifragi. Fenomeni più deboli e a carattere isolato anche su Campania e Basilicata.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggera crescita. Venti molto forti su mari di ponente e Ionio, con raffiche tempestose fino a 100 km/h sulle Isole maggiori; mari in generale agitati, tranne l’Adriatico, con rischio di mareggiate soprattutto sui versanti ionici di Calabria e Sicilia e sul versante orientale della Sardegna.

La protezione civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Calabria (versanti ionico centro-meridionale e tirrenico meridionale) e in Sicilia (versanti ionico, tirrenico e altre zone critiche). Emessa anche l’allerta arancione per temporali e rischi idraulici/idrogeologici in Calabria, Sicilia e Sardegna orientale.

Le previsioni meteo per sabato 18 gennaio

Sabato tempo inizialmente soleggiato al Nord, ma con nuvolosità in moderato aumento al Nord-Ovest tra il pomeriggio e la sera. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese: fino alle prime ore della mattina alto rischio di piogge abbondanti e nubifragi su Sardegna orientale e Calabria, in successiva attenuazione. Nel corso della giornata precipitazioni in trasferimento al resto del Sud e alle regioni centrali adriatiche, nevose in Appennino su Abruzzo e Molise oltre 1200-1500 metri. Piogge isolate anche nel Lazio, in Umbria e Toscana. Sulla Sicilia tempo variabile, con fenomeni in attenuazione sin dal mattino presto e con successive schiarite.

Temperature massime in lieve aumento al Nord e sull’alto Tirreno, stazionarie o in leggera flessione nel resto del Paese. Venti in parziale attenuazione, ancora intensi al Sud, sulle Isole e sui mari limitrofi, che resteranno molto mossi o agitati.