Meteo, allerta arancione in Lombardia (inclusa Milano): lunedì 24 forti piogge e rischio nubifragi

Tra lunedì 24 e martedì 25 una nuova perturbazione transiterà sul Nord Italia portando piogge anche forti, lunedì sull'alta Lombardia dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico che comprende anche la provincia di Milano.

La perturbazione atlantica (la numero 6 di ottobre) porterà infatti piogge ancora una volta concentrate soprattutto nei settori alpini e prealpini ma con fenomeni intensi e rischio di nubifragi sulle pianure dell’alto Piemonte, della Lombardia e del Friuli.

Sulle regioni del Centro-Sud, invece, anche in questo inizio di settimana prosegue il dominio dell’anticiclone nord-africano che mantiene il tempo stabile e un caldo ancora anomalo. Secondo le attuali proiezioni questa anomalia della circolazione atmosferica che interessa gran parte dell’Europa rischia di proseguire a lungo, almeno per tutta questa settimana se non addirittura fino ai primi giorni di novembre. Le temperature in questi primi giorni della settimana si manterranno eccezionalmente superiori alla norma con valori pomeridiani anche oltre i 25 gradi, localmente vicini ai 30 gradi al Sud e Isole.

Il Nord sarà coinvolto più direttamente dal promontorio sub-tropicale nella seconda parte di settimana con un sensibile aumento delle temperature: lo zero termico tornerà nuovamente vicino ai 4000 metri sulle Alpi; la stabilità atmosferica favorirà però un aumento del rischio di nebbie in Val padana.

Allerta meteo a Milano: rischio nubifragi in Lombardia. Le previsioni meteo per lunedì 24

Giornata nuvolosa in gran parte del Nord, con ampie schiarite essenzialmente lungo le coste dell’alto Adriatico, sull’Emilia centro-orientale e in Romagna. Piogge nei settori a nord del Po e sulla Liguria centro-orientale. Fenomeni localmente insistenti e abbondanti, con rischio di nubifragi, sulle pianure dell’alto Piemonte, della Lombardia e dalla sera del Friuli. Cielo velato al Centro e sulla Sardegna, con banchi nuvolosi un po’ più densi su Toscana, Umbria e Lazio, in diradamento col passar delle ore. Ben soleggiato al Sud e in Sicilia.

Temperature massime in ulteriore lieve aumento in Emilia Romagna e al Centro-Sud: possibili punte vicine ai 30 gradi al Sud e sulle Isole. Venti meridionali da deboli a moderati su Mar Ligure e mari centro-meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 25

Ultimi rovesci in mattinata sul Friuli Venezia Giulia, tra Liguria di levante e nordovest della Toscana, con tendenza a miglioramento. In giornata nuvolosità variabile, alternata ad un po’ di sole, al Nord, su Toscana, Umbria e Marche. Per il resto tempo soleggiato, con al massimo il passaggio di innocue velature. All’alba locali banchi di nebbia sulla val padana occidentale, nelle valli del Centro e nel Salento.

Temperature: massime stazionarie, al più in lieve rialzo al Nord-Ovest. Prosegue il caldo anomalo, fino a 30 °C al Sud e sulle Isole. Si attenua lo Scirocco.