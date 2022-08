Meteo, al via una settimana tra sole e temporali. Caldo senza eccessi

Ci attende una settimana tra sole e temporali sull’Italia dove l’alta pressione, non molto convinta e un poco più defilata, assicurerà tempo stabile soprattutto sulle regioni settentrionali, mentre il caldo sarà ovunque sopportabile, senza afa, con valori al di sotto della soglia dei 34-35 gradi. In questo lunedì 22 agosto l’instabilità atmosferica, in forma isolata, si manifesterà tra la dorsale e il lato tirrenico della Penisola, all’estremo Sud e sulle Isole.

Tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto, il riavvicinamento dai Balcani di un vortice di bassa pressione in quota (perturbazione n.5 di agosto), favorirà una fase di maggiore instabilità al Sud, sulla Sicilia e, temporaneamente anche su parte del Centro.

Giovedì gli episodi di instabilità dovrebbero ridursi in modo significativo, concentrandosi nelle zone montuose dell’Appennino e della Sicilia. La tendenza successiva invece, per il finale di settimana, resta assai incerta: non sono da escludersi nuove occasioni temporalesche, questa volta non solo in Appennino, ma anche sulle aree alpine e sulle pianure del Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per lunedì 22 agosto

Sull’insieme del Paese il tempo sarà abbastanza soleggiato. Non mancheranno gli annuvolamenti, più consistenti in mattinata all’estremo Sud, con locali temporali su Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale. Nel corso del pomeriggio locali rovesci o brevi temporali saranno più probabili su Alpi Marittime, entroterra ligure, Appennino settentrionale, basso Lazio, Calabria e Sicilia centro-orientale, più occasionalmente nelle zone interne della Sardegna.

Temperature massime senza grandi variazioni. Le aree più calde saranno le regioni occidentali, dove comunque non si andrà oltre i 32-33 gradi. Venti moderati o tesi nord-occidentali Adriatico centro-meridionale, Puglia, Canale d’Otranto, sul Mare di Sardegna e nei Canali delle Isole: qui i mari saranno in prevalenza mossi.

Le previsioni meteo per martedì 23 agosto

Tempo inizialmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo una maggiore nuvolosità, sin dal mattino, all’estremo Nord-Est e sul medio Adriatico, con locali temporali lungo le coste tra Abruzzo, Molise e Puglia garganica. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di locali rovesci o temporali nelle aree interne tra Abruzzo, Molise e basso Lazio, su Basilicata, Campania, Appennino calabrese, Sicilia centro-orientale e zone interne della Sardegna.

Temperature massime in lieve aumento su Alpi e Nordovest; in lieve calo sull’Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Valori generalmente compresi tra 27 e 32 gradi.Venti settentrionali fino a moderati sul mare e sulle regioni centro-meridionali adriatiche.