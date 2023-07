Meteo, al via una settimana rovente: caldo record almeno fino al 20 luglio

L’Anticiclone africano resta saldo sul Mediterraneo, proseguirà quindi l’attuale ondata di calore ancora per molti giorni facendosi addirittura estrema dal punto di vista climatico. Nella prima parte della prossima settimana il caldo, infatti, è destinato ad intensificarsi ulteriormente: le temperature aumenteranno, mentre lo zero termico nelle Alpi si manterrà alla quota dei 4500-4800 metri. L’apice della calura è atteso tra domani (lunedì 17) e mercoledì 19: saranno probabili nuovi record, con il raggiungimento di valori estremi, fino a 40 °C sulla bassa valle padana, fino a 45 °C sulle regioni centro-meridionali. Per quanto riguarda la tendenza e la possibile fine di questa fase anomala, purtroppo al Centro-sud la lunga ed estenuante ondata di calore potrebbe proseguire più o meno su questi livelli per tutta la settimana; al Nord, invece, si conferma ad oggi uno stop tra il 20 e il 21 luglio. Ci attendono, dunque, giornate a criticità elevata e crescente, a causa di livelli di disagio e di stress da caldo elevati, talvolta persistenti: in molte località del Centro-Sud il termometro all’alba (il momento più “fresco”della giornata) non scenderà sotto i 25 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 17 luglio

Lunedì cieli sereni o poco nuvolosi. Temporanei annuvolamenti pomeridiani in sviluppo nel settore alpino, ma con basso rischio di eventuali brevi acquazzoni; isolati temporali potrebbero riguardare il settore alpino orientale in Friuli. Temperature in aumento: minime per lo più sopra i 20 gradi, in alcuni casi anche sopra i 25, specie nelle località di mare del Sud. Massime generalmente comprese tra 32 e 40 °C, con punte di 41-43 °C nelle zone interne poco lontane dalla costa del Centro-Sud, fino a 44-45 nelle Isole Maggiori. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 18 luglio

Martedì giornata di sole, con cieli sereni o poco nuvolosi; qualche nube in sviluppo pomeridiano sul settore alpino, con la possibilità di qualche rovescio e temporale isolato sul settore orientale. Clima eccezionalmente caldo, con temperature stazionarie o addirittura in leggero aumento: valori diffusamente superiori ai 35 gradi, con picchi massimi vicini ai 45 gradi; molto calde anche le ore notturne con valori minimi quasi ovunque superiori ai 20 gradi e diffusamente superiori ai 25 gradi. Venti in generale deboli o a regime di brezza.