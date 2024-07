Meteo: al via una settimana rovente! Da mercoledì 17 oltre 35°C anche al Nord

Ci attende una settimana eccezionalmente calda: l’Italia non solo si avvia verso il periodo statisticamente più caldo dell’anno, ma lo fa con un’ondata di calore di rilevante portata per intensità, estensione geografica e durata. Questa fase proseguirà almeno fino al 20 luglio, ma non è da escludere che possa andare anche oltre tale data, soprattutto al Centro-Sud.

La prospettiva a breve termine, dunque, è quella di una rapida ripresa della canicola anche sulle regioni settentrionali già in questo inizio di settimana: anche al Nord, a partire da mercoledì 17, si raggiungeranno temperature prossime o spesso superiori alla soglia dei 35 gradi, mentre al Centro-Sud i termometri potrebbero toccare e localmente superare i 41-42 nelle aree interne. Il caldo ovviamente aumenterà anche di notte, con valori notturni sempre più raramente sotto i 20 °C e, anzi, nei centri urbani, più vicine ai 25-26 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 15 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud. Si segnala per il Nord un aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera sulle Alpi, specie quelle occidentali, con possibili rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d’Aosta.

Temperature massime in lieve aumento e clima più afoso. Venti deboli a regime di brezza, salvo rinforzi di Maestrale tra basso Adriatico e Ionio. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 16 luglio

Ancora tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Locale instabilità pomeridiana sul settore alpino orientale, con possibili rovesci o temporali.

Clima caldo e afoso: temperature stazionarie o in ulteriore aumento con valori massimi tra 32 e 37 gradi al Nord, 33-39 gradi al Centro e in Sardegna, 35-41 gradi al Sud e in Sicilia. Venti deboli o a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.