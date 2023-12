Meteo: al via la settimana che porta al Natale! Clima molto mite, nebbie e smog

Al via una settimana, quella che ci porterà al Natale, nel segno di una marcata anomalia atmosferica, generata da un potente anticiclone dinamico il quale, tra oggi (lunedì 18) e domani (martedì 19 dicembre), abbraccerà oltre mezza Europa, mentre nel cuore del suo baricentro, posizionato in Atlantico, raggiungerà i valori probabilmente record di 1050 hPa.

La massa d’aria calda al suo interno causerà un clima eccezionalmente mite sopra l’Italia, particolarmente in montagna. Nelle prossime 48 ore il rialzo delle temperature sarà tale da portare i valori al di sopra della norma, con scarti fino a 6-8 gradi al Centro-Nord, mentre nelle Alpi lo zero termico salirà fino alla quota fuori scala dei 3500 metri.

Un tipo di circolazione, quella appena descritta, favorevole al fenomeno dell’inversione termica, con il conseguente accumulo di inquinanti e smog in gran quantità all’interno del catino padano. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 si profila un temporaneo cedimento della struttura anticiclonica e il passaggio di una debolissima perturbazione atlantica (la n.6), con effetti pressoché nulli in termini di fenomeni: da segnalare un lieve calo delle temperature e un aumento del rischio nebbie in val padana.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 18 dicembre

Cieli in prevalenza sereni in tutta l’Italia. Da segnalare solo poche nubi sparse su Puglia, Sicilia e Sardegna sud-orientale. Tra la tarda notte e il primo mattino formazione di locali nebbie in pianura al Nord, più probabili lungo il corso del Po, insieme a qualche debole gelata.

Temperature in aumento ovunque, con valori massimi oltre la media nelle regioni centrali e settentrionali; clima eccezionalmente mite per la stagione soprattutto in montagna. Venti tesi orientali nei Canali delle Isole, con mari molto mossi; moderati da nordovest sul mare Adriatico, da nord su Canale d’Otranto e Ionio, con mari localmente mossi. Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 19 dicembre

Cieli generalmente sereni su tutte le regioni. Farà eccezione la Sicilia dove si osserveranno alcuni annuvolamenti sparsi e irregolari, ma non associati a fenomeni. Pochissime le eventuali nebbie a banchi al mattino presto al Nord, più probabili tra il basso Veneto e il Polesine.

Temperature in ulteriore lieve aumento. Clima primaverile, con valori diurni fino a sfiorare diffusamente i 20 gradi. All’alba locali deboli gelate sulla valle padana. Venti deboli, salvo rinforzi da est o sudest nel Canale di Sicilia, che resterà mosso, molto mosso al largo.