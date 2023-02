Meteo, al via fase più dinamica: tra il 22 e 23 febbraio torna la pioggia, ecco dove

Dopo giorni di alta pressione la circolazione atmosferica sta per cambiare: tra la sera del 22 febbraio e il weekend del 25 e 26 passeremo dalla stabilità meteo a un’elevata dinamicità, con il ritorno della pioggia e della neve a cominciare dal Centro-Nord.

Ci aspetta dunque una fase molto più variabile e perturbata, ma da leggersi come un’ottima notizia considerando l’assenza prolungata di piogge e nevicate significative e la grave la siccità che sta colpendo diverse regioni d’Italia (in particolare il Nord-ovest dove la siccità è di grado estremo).

Anche oggi l’Italia resterà sotto l’influenza dell’alta pressione e la massa d’aria piuttosto mite che accompagna l’anticiclone manterrà le temperature su valori ben oltre le medie di febbraio. Tra questa sera e domani una prima perturbazione porterà delle deboli precipitazioni al Centro-nord; poi tra venerdì 24 e sabato 25 qualche pioggia potrà interessare in Centro-Nord e la Sardegna, mentre si attiveranno venti di Scirocco al Sud e in Sicilia.

Domenica 26, con la formazione di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo, sembra probabile un netto peggioramento, con maltempo, forti venti e un brusco calo termico, con temperature al di sotto della norma in molte regioni.

Le previsioni meteo per mercoledì 22

Sulle regioni settentrionali cielo in generale molto nuvoloso, con residue schiarite al mattino sulle Alpi orientali; nuvolosità diffusa e compatta anche su Toscana, Umbria e Marche; sulle restanti regioni centrali e in Puglia cielo parzialmente nuvoloso; schiarite più ampie altrove. Dal pomeriggio locali piogge in Liguria, dalla sera possibili anche in Lombardia.

Temperature massime in lieve calo su Alpi e Nord-ovest, stabili altrove; valori intorno a 18/20 gradi al Sud e Isole. Venti per lo più deboli; mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 23

Cielo da nuvoloso a coperto al Centro-Nord con deboli precipitazioni sparse su regioni settentrionali e Toscana. Quota neve sulle Alpi oltre 1500 metri circa. Nuvolosità a tratti compatta anche su Puglia e Campania. Maggiori schiarite su Calabria e Sicilia.

Temperature in leggera diminuzione al Nord; valori in generale ancora quindi superiori alla norma climatica. Venti di Scirocco in graduale rinforzo, soprattutto sui mari di ponente.