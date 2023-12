Meteo, a inizio settimana clima autunnale/primaverile! Prosegue così fino a Natale? La tendenza

La settimana che precede il Natale sarà caratterizzata da una circolazione atmosferica improntata alla stabilità prevalente, scarse o nulle precipitazioni e un clima a metà tra l’autunno e la primavera, con temperature superiori alla media stagionale, in modo più marcato nella prima parte sulle regioni settentrionali e sulle Alpi dove lo zero termico, tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre, si porterà fino alla quota eccezionale dei 3500 metri. Seguirà un ridimensionamento, tra giovedì 21 e venerdì 22, ma senza nessuna ondata di freddo all’orizzonte.

A dominare la scena sarà un potentissimo anticiclone, destinato a gonfiarsi tra l’Europa centrale e l’Oceano Atlantico dove tenderà a portare il proprio baricentro nel corso della settimana, raggiungendo valori al suolo probabilmente da record, poco superiori ai 1050 hPa. Nel Nord Africa, nel frattempo, si isolerà la depressione formatasi in queste ore sul mar Ionio e associata alla perturbazione n.5 del mese: qui rimarrà stazionaria fino a martedì, coinvolgendo molto marginalmente la Sicilia.

A partire da mercoledì 20 la depressione dovrebbe muoversi nuovamente verso est-nordest, inserendosi nel normale flusso occidentale, con una breve fase instabile non esclusa all’estremo Sud al momento del suo passaggio dalla Tunisia al mar Ionio e prima da raggiungere l’Egeo. Sulla valle padana il rischio nebbie dovrebbe temporaneamente ridursi, per ripresentarsi più fitte e diffuse nella parte centrale della settimana, quando dovrebbe anche verificarsi il transito veloce di una debole perturbazione atlantica, prima al Nord e poi lungo la Penisola, ma senza effetti rilevanti in termini di fenomeni.

Vigilia e giorno di Natale all'insegna della stabilità e di un clima tutt'altro che invernale: la tendenza per le festività natalizie

Stando ai dati attualmente a nostra disposizione, per il weekend della Vigilia e il giorno di Natale non si profilano cambiamenti: ancora alta pressione, dunque ancora tempo stabile, asciutto, senza piogge e nevicate e con un clima mite, tutt’altro che invernale. Insomma, quello che ormai accade regolarmente da un decennio a questa parte.