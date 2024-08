Meteo: a inizio settembre parziale attenuazione del caldo e temporali anche forti. La tendenza

La prima settimana di settembre esordisce con un tipo di circolazione di stampo ancora pienamente estivo, responsabile di un campo termico sul Mediterraneo e sull’Italia decisamente più caldo della media. L’anticiclone nord-africano, responsabile dell’anomalia che sta interessando il nostro Paese, si indebolisce però temporaneamente con l’arrivo di aria meno calda e più umida al seguito della perturbazione atlantica (la nr.1 del mese), attualmente in lenta evoluzione sull’Europa occidentale.

Probabilmente fino a mercoledì 4 settembre le nostre regioni, soprattutto quelle settentrionali, vedranno un incremento dell’instabilità e un aumento del rischio di temporali, anche di forte intensità, che coinvolgerà i rilievi e anche parte delle aree di pianura; questa fase instabile, i cui dettagli non sono ancora ben delineati dal modelli matematici, potrebbe estendersi già martedì 3 anche alle zone interne del Centro-Sud e delle Isole, mentre gli effetti nella giornata di mercoledì non sono ancora chiari.

L'ondata di caldo si attenua leggermente a inizio settimana, ma non è terminata: la tendenza meteo

L’ondata di calore in atto subirà quindi una parziale attenuazione nella prima parte della settimana, ma poi sembra destinata a proseguire per tutto il resto della settimana. L’evoluzione descritta è ancora affetta da un basso grado di predicibilità: attendiamo i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.