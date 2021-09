Meteo, a fine settembre una perturbazione spegne il caldo estivo al Sud

Le condizioni meteo tra fine settembre e inizio ottobre sono caratterizzate da una grande variabilità, con possibili fasi instabili. La perturbazione che raggiungerà l’Italia nella seconda parte di martedì 28, tra mercoledì 29 e giovedì 30 scivolerà da Nord verso il Centro e il Sud, portando rovesci e temporali sparsi e un ridimensionamento delle temperature anche sulle regioni meridionali.

Mercoledì 29, in particolare, il tempo sarà a tratti nuvoloso su gran parte d’Italia, con rischio di piogge al mattino nell’est della Lombardia e nelle zone alpine di Nord-Est. Durante la giornata potranno verificarsi rovesci sulla bassa Calabria, in provincia di Messina, nel Nord-Est e, più isolati, in Emilia e nelle zone interne del Centro. In serata i fenomeni potranno interessare Emilia Romagna, Veneto e Marche. Il cielo sarà più soleggiato in Sardegna, Puglia e lungo le coste del Centro Italia. Le temperature massime tenderanno a calare al Nord e in Toscana. Le minime caleranno in Sicilia e al Sud. Sarà una giornata ventosa sulla Sardegna per l’intensificazione di venti di Maestrale.

Nella giornata di giovedì 30 la perturbazione si sposterà verso le regioni adriatiche e soprattutto al Sud, dando origine a rovesci e temporali sparsi. Le temperature sull’insieme del Paese si riporteranno su valori più vicini alla norma: per le regioni meridionali e la Sicilia significa quindi che giungerà al termine l’attuale fase di caldo estivo.